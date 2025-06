Vasco marca no segundo tempo e vence o Fluminense pelo Brasileirão sub-20

Na abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, Vasco e Fluminense fizeram um clássico nesta terça-feira (17), às 14h45 (de Brasília), no Nivaldo Pereira. Melhor para o time de São Januário, que venceu por 1 a 0.

Assim, com a vitória, o Vasco foi para 23 pontos e alcançou a quinta colocação. Por outro lado, o Fluminense parou nos 17, ficando na 11ª posição.

Na 15ª rodada, o Fluminense recebe o Cuiabá, às 14h45 do dia 26/06. Da mesma forma, o Vasco viaja para pegar o Corinthians, no dia 25/06, às 15h.

Primeiro tempo movimentado

As duas equipes buscaram a vitória já na etapa inicial. Tanto Vasco quanto Fluminense tiveram chances de marcar. No entanto, faltou eficiência para os dois atques e o placar não foi mexido. Inclusive, Leo Jacob, artilheiro do time de São Januário, não apareceu muito no primeiro tempo. No entanto…

Goleador do Vasco apareceu

Léo Jacó, artilheiro do Vasco na competição, com 13 gols, estava sumido. Não havia participado muito das ações ofensivas nem no primeiro e nem no segundo tempo. Porém, atacante aparece na hora certa, não é mesmo? Foi isso, na casa dos 36 minutos, o camisa nove brilhou e guardou o gol que deu a vitória aos vascaínos.

