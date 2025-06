Técnico do Dortmund admite ‘sorte’ contra o Fluminense

O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, foi sincero ao analisar o empate de sua equipe contra o Fluminense, nesta terça-feira (17/6), em jogo que abriu o Grupo F do Mundial de Clubes. Para o croata, os alemães contaram com a ‘sorte’ para sair com um ponto do MetLife Stadium, que abrigou o empate em 0 a 0 entre os rivais.

“Foi um jogo difícil como nós esperávamos. Fluminense é um time muito bom. Uma posse de bola com base. Tivemos dificuldades, principalmente na primeira etapa. Diria que melhoramos no segundo tempo, mas no geral é um ponto na sorte para nós”, admitiu.

Kobel também admite superioridade do Fluminense

Ao fim do jogo, Arias foi eleito o melhor em campo. No entanto, Kobel foi o craque do Borussia Dortmund. Isso porque, com cinco defesas, o goleiro evitou o pior para os aurinegros. O suíço também admitiu a superioridade do Fluminense.

“Eles foram quase melhores que nós. Temos que ser honestos sobre isso. Eles estavam mais descansados, mais agressivos nos duelos e tiveram as melhores chances. Precisávamos melhorar. Não quero dar muita importância porque foi o primeiro jogo – talvez por causa do jet lag, um momento incomum. Mas não precisamos inventar desculpas porque não fizemos o suficiente”, afirmou.

O Borussia Dortmund, afinal, até teve mais posse de bola – 54% contra 46%. No entanto, cedeu 14 finalizações ao Fluminense, sendo cinco em direção ao gol. Dessa forma, não fosse o goleiro Kobel, o Flu poderia ter saído com a vitória. A equipe alemã deu três chutes a gol, sendo duas de fora da área. Na melhor chance, Sabitzer chutou fraco nas mãos de Fábio, somente aos 18′ da etapa final.

Assim, o Dortmund volta a campo no sábado (21/6), às 13h (de Brasília), quando enfrenta o Mamelodi Sundowns (RSA), pela segunda rodada. A terceira rodada é no dia 25, contra o Ulsan HD (COR). Borussia e Fluminense estão empatados na liderança do Grupo G, com um ponto cada.

