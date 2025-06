Grêmio x Flamengo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Flamengo fazem duelo nesta quarta-feira (18), às 15h (de Brasília), pela 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. As Gurias tricolores estão na 10ª posição, com 16 pontos, e ainda podem se classificar às quartas de final. Do outro lado, as Meninas da Gávea, que ocupam a quinta posição, com 26 pontos, já estão confirmadas na próxima fase.

Este, aliás, será apenas o sétimo encontro entre as equipes. No retrospecto geral, são três vitórias do Flamengo e três empates. Assim, o Grêmio ainda em busca do seu primeiro triunfo no embate. Na última partida, válida pelo Brasileirão Feminino 2024, Meninas da Gávea e Mosqueteiras ficaram no empate por 1 a 1.

Onde assistir

A partida entre Grêmio e Flamengo, pela 15ª rodada do Brasileirão Feminino, aliás, terá a transmissão do Sportv.

Como chega o Grêmio

O Grêmio chega à última partida da primeira fase ainda com chances matemáticas de classificação para as quartas de final. A equipe, afinal, precisa vencer e torcer por tropeços de concorrentes diretos como América-MG e Bragantino. As Mosqueteiras, afinal, buscam reencontrar o caminho das vitórias em momento decisivo na temporada. Das últimas cinco partidas, foi apenas um triunfo, três empates e uma derrota.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo já está garantido no G8. A equipe carioca busca melhorar sua posição na tabela para ter vantagens no mata-mata. No último sábado, o time de Rosana Augusto enfrentou o América-MG, pela penúltima rodada do Brasileirão Feminino. Em uma partida com muitas dificuldades e erros durante o primeiro tempo, o Rubro-Negro, entretanto, conseguiu se impor e garantiu a vitória por 3 a 0. Nos últimos cinco jogos, o Fla venceu quatro e perdeu apena um duelo. A experiente Cristiane, aliás, é a artilheira da equipe, com nove gols, atrás apenas de Amanda Gutierres, do Palmeiras.

GRÊMIO x FLAMENGO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 15ª rodada

Data-Hora: 18/06/2025 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Airton Ferreira da Silva, Eldourado do Sul (RS)

Onde assistir: Sportv

GRÊMIO: Letícia Rodrigues; Stephanie, Tayla, Katielle e Amanda Brunner; Daniela Montoya, Giovaninha e Raíssa Bahia; Dani Barão, Yamila Rodríguez e Maria Dias. Técnico: Cyro.

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Agustina e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Glaucia; Fernanda, Mariana e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (SP) e Ariela Duarte da Silveira (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.