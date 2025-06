Presidente do Tottenham explica saída de Postecoglou após título da Liga Europa: ‘Não é suficiente’

O presidente do Tottenham, Daniel Levy, não escondeu a insatisfação ao justificar a demissão do técnico Ange Postecoglou. Mesmo com o título da Liga Europa, o primeiro do clube desde 2008, o desempenho ruim do clube na Premier League falou mais alto. O time encerrou a temporada somente no 17º lugar na tabela.

Em entrevista à ‘Sky Sports’, o presidente do Tottenham disse que a decisão foi difícil, mas necessária. Segundo ele, o clube tem potencial para sonhar mais alto, inclusive com títulos da Premier League e da Champions. O nome favorito para assumir o cargo é Thomas Frank, do Brentford.

“Sentimos que era o momento certo para mudar. Tenho um ótimo relacionamento com ele. Disse que sempre fará parte da nossa história. Ele e a família serão sempre bem-vindos. Foi uma decisão coletiva, como tudo que fazemos aqui”, disse Levy.

O dirigente também reforçou que não se arrepende de ter apostado no australiano há dois anos.

“Foi emocionalmente complicado, mas acreditamos que fizemos a escolha certa para o clube. Sou muito grato ao Ange. Não me arrependo de tê-lo contratado. No primeiro ano, terminamos em quinto lugar. No segundo, conquistamos um troféu. A comemoração foi emocionante”, completou.

Apesar da conquista europeia, Levy deixou claro que o clube busca mais.

“Ganhar a Europa League foi incrível, mas ainda não é suficiente. O mais importante é o que ainda não conquistamos. Queremos vencer a Premier League, queremos vencer a Champions League. Ou seja, queremos ganhar”, finalizou.

