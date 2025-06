Após estreia no Mundial, Arias diz que é um erro subestimar times sul-americanos

Eleito pela Fifa o melhor jogador da partida entre Borussia Dortmund e Fluminense, o colombiano Jhon Arias deixou um recado para os times europeus após o empate. Em todo o jogo, válido pelo grupo F do Mundial de Clubes, o Tricolor foi superior aos alemães.

“Muitas vezes existe a tendência de subestimar os clubes sul-americanos, e acho que isso é um erro. Porque no futebol moderno não tem rival bobo ou fraco ao extremo. Competições como o Mundial mostra que também temos virtudes, forças e grandes jogadores. Dentro da nossa realidade também somos um grande clube que está preparado para fazer grandes coisas”, disse o camisa 21 em entrevista coletiva.

Desta forma, Arias ainda afirmou que falta um pouco mais de conhecimento dos principais clubes do futebol europeu contra rivais como os brasileiros.

“Às vezes vem do desconhecimento. Você não pode ter surpresa com um time que dois anos atrás foi campeão da Libertadores. A gente mostrou hoje que é muito forte. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de times muito fortes. De jogadores que jogam no Brasil e tiveram grande sucesso na Europa, como o Thiago Silva, que dispensa comentários”, detalhou.

