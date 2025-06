Que marra! Capitão do Urawa Reds passa por argentinos sem cumprimentar

O capitão do clube japonês Urawa Reds repercutiu após ato inusitado antes do jogo contra o River Plate pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA nesta terça-feira (17/6). Na hora dos cumprimentos entre os times antes da partida, o norueguês Marius Høibråten decidiu passar pelos jogadores adversários sem cumprimentar ninguém.

O vídeo viralizou entre os internautas, que comentaram a marra do camisa 5 ao passar pelos árbitros e pela escalação do River Plate. A atitude dividiu opiniões, com usuários apontando desrespeito por parte do jogador.

“A marra do capitão do Urawa Reds na hora de cumprimentar os jogadores…. Dito isso está PERDENDO pro River Plate”, escreveu um internauta.

Outras postagens alegam que falha do capitão durante o jogo foi carma pela atitude do início. Høibråten foi autor de uma cabeçada que se tornou um passe para o segundo gol do River Plate.

Høibråten, capitán de Urawa Red Diamonds, pasó por delante de los jugadores de River Plate sin darles la mano