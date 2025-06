River Plate vence o Urawa Reds e estreia com o pé direito

O River Plate estreou com vitória no Mundial de Clubes da Fifa. Nesta terça-feira (17), o time argentino confirmou o favoritismo e venceu o modesto Urawa Reds, do Japão, na estreia das equipes no Grupo E da competição. Acuña foi o grande destaque da partida, com assistências para os gols de Colidio e Meza, enquanto Driussi completou o placar. Além disso, o lateral-esquerdo cometeu o pênalti convertido por Matsuo, no único gol dos japoneses na partida.

Dessa maneira, o River Plate estreou com o pé direito no Mundial de Clubes e somou os três primeiros pontos do Grupo E. Inter de Milão e Monterrey se enfrentam no outro duelo da chave, também nesta terça-feira, às 22h (de Brasília).

Pelo lado do Urawa Reds, o meia-atacante Matheus Sávio, revelado nas categorias de base do Flamengo, é um dos principais jogadores do time japonês. No entanto, ele não conseguiu ter uma grande apresentação e viu sua equipe ser facilmente derrotada pelo River Plate.

Além disso, o meia-atacante Franco Mastantuono, de somente 17 anos, é um dos destaques do elenco do River Plate e foi titular nesta terça-feira. O jovem chama a atenção e já está negociado com o Real Madrid.

River Plate x Urawa Reds

O River Plate dominou o primeiro tempo contra o Urawa Reds e abriu o placar com um gol de Colidio aos 11 minutos. Depois disso, controlou a posse de bola e criou pouco. O time japonês chegou a empatar, mas o gol foi anulado por impedimento. Armani ainda fez uma boa defesa no fim da etapa inicial.

O River voltou do intervalo com alterações na equipe e seguiu com o domínio do jogo. Logo aos dois minutos, Driussi aproveitou um vacilo de um defensor japonês, se antecipou ao goleiro e ampliou o resultado. Contudo, aos 10 minutos, Kaneko foi derrubado na área por Acuña, e o árbitro marcou pênalti. Matsuo bateu cruzado e diminuiu o placar para o Urawa Reds. O time argentino sentiu o gol sofrido e os japoneses foram para cima. Contudo, a bola parada confirmou a vitória dos argentinos. Após escanteio cobrado por Acuña, Meza se antecipou e, de cabeça, anotou o terceiro gol argentino no jogo.