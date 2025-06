Possível affair de astro do Barcelona sofre ataques: ???Não esperou ele fazer 18???

Após publicações de fotos semelhantes, internet cria boato em que Lamine Yamal, atacante do Barcelona, estaria em relacionamento com a comissária Fati Vázquez - (crédito: Fotos: Reprodução / Redes Sociais)

Lamine Yamal, craque do Barcelona, ganhou protagonismo durante o período das suas férias. Isso porque usuários da internet criaram um rumor que o atacante espanhol estaria em um relacionamento com a comissária de bordo Fati Vázquez. O problema é que o fato dela ser 13 anos mais velha que o jogador motivou uma série de ataques.

Fati, aliás, utilizou suas redes sociais para se manifestar e indicar que se tornou vítimas de ameaças de morte por parte de alguns internautas.

“É triste ver como algumas pessoas carregam tanta escuridão dentro de si que chegam a desejar a morte de alguém que nem sequer conhecem. O que os outros projetam diz mais sobre eles do que sobre mim. Eu escolho viver com propósito, continuar crescendo e me cercar de luz. Àqueles que me desejam o mal, desejo cura, porque ninguém que esteja bem consigo mesmo deseja destruir o outro”, posicionou-se a comissária.

Em sua última publicação nas redes sociais, ela recebeu acusações de ser autora de prática irregular.

“Você não tem vergonha nenhuma, é velha o suficiente para ser mãe dele!!!!!!!!! Você tem 30!!!!!!”, disparou um usuário.

“Nem sequer esperou ele fazer 18”, denunciou um segundo.

Os boatos começaram depois que o atacante do Barcelona e Fati fizeram postagens semelhantes ao registrar suas presenças em um barco e em uma piscina. Javi De Hoyos, um influenciador espanhol, tentou dar fim às especulações. Ele indicou que conversou com Yamal e o próprio assegurou que não há qualquer tipo de envolvimento. Inclusive, há relatos que a viagem conta com outros participantes.

Jogador do Barcelona vira embaixador de patrocinador da Copa de 2026

Lamine Yamal, destaque do Barcelona e da Seleção da Espanha, é o novo embaixador da Visa, patrocinadora oficial da Fifa, para a Copa do Mundo de 2026. A competição será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Pensando na Copa do Mundo, estamos nos associando a atletas e marcas que compartilham da nossa visão de usar o futebol para elevar e unir”, disse Andrea Fairchild, vice-presidente sênior de estratégia de patrocínio global da Visa.

Dessa forma, o jovem atacante vai participar de ações promocionais promovidas pela empresa nos meses antes de começar a Copa do Mundo. Assim, Yamal terá encontros com fãs em Barcelona e vai autografar produtos que serão sorteados. A iniciativa, portanto, tem o objetivo de estreitar os laços entre o jogador e os torcedores.

