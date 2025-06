Renato nega surpresa com boa atuação do Fluminense: ‘Eu, não’

Renato Gaúcho comenta empate do Fluminense com o Borussia Dortmund - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

O técnico Renato Gaúcho endossou as falas de Jhon Arias após o empate em 0 a 0 do Fluminense com o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (17/6), pela primeira rodada do Grupo F do Mundial de Clubes. Durante a coletiva de imprensa após o término do duelo, Renato reafirmou que preparou o time para vencer o jogo, mesmo sabendo das dificuldades contra um europeu. Assim como o craque colombiano, ele afirmou que não ficou surpreso com a boa atuação do Flu.

“Talvez tenha faltado calma e tranquilidade para finalizar e sair com a vitória. Como disse o Arias, muita gente ficou surpresa, mas eu, não. Preparei o time para ganhar, jogar para dentro e tirar os espaços, sempre com respeito. Jogamos o tempo todo para frente, em busca do gol. Estou bastante feliz e orgulhoso com o que a equipe produziu diante de um adversário muito poderoso”, analisou.

Renato acredita que o Fluminense era merecedor da vitória, mas admitiu que, por vezes, isso ocorre no futebol. Afinal, o Dortmund saiu contente com o empate, como o próprio técnico Niko Kovac revelou.

“A equipe fez uma grande partida, merecia até vencer pelas chances que criamos. Futebol é assim mesmo. Importante é que fizemos um grande jogo contra uma equipe poderosa. Isso dá uma confiança ainda maior para o próximo jogo”, disse Renato.

Lições no Fluminense após empate

Renato também revelou o que falou aos seus jogadores antes da partida. O comandante tricolor procurou dar confiança aos atletas, pedindo que eles respeitassem o Dortmund, mas com vontade de vencer o jogo. Por fim, salientou quais lições tira do empate.

“Continuar treinando. Uma exibição desse tamanho diante de um adversário tão poderoso dá mais confiança. Eu falei para eles se divertirem, jogarem futebol, respeitarem o adversário sempre focados. O que tem para melhorar é ter maior tranquilidade nas conclusões para que a gente possa conseguir a vitória e dar um passo importante para a classificação. Sabemos que não vai ser fácil, vai ser complicado. Tenho certeza de que na próxima a gente vai criar e conseguir concluir para fazer os gols que a gente precisa”, enfatizou.

