Tricolores elogiam postura do Fluminense contra o Borussia: ‘Pode ir longe no Mundial’

Além das Laranjeiras, uma parte de torcedores do Fluminense acompanhou ao empate com o Borussia Dortmund, pela estreia do Mundial de Clubes na fan zone em Copacabana. Aproximadamente cerca de 300 tricolores estiveram presentes no local na tarde desta terça-feira (17). O horário, afinal, não ajudou a maioria dos torcedores.

Após o duelo, os tricolores gostaram da postura do time dentro de campo. A expectativa já era alta para o torneio. No entanto, após atuação diante dos alemãos, os tricolores ficaram ainda mais empolgados. A equipe comandada por Renato Gáucho não se escondeu do jogo e por um detalhe não conseguiu sair com os três pontos logo na estreia da competição.

“Sinceramente, os alemãs tê muito a comemorar esse ponto. O Fluminense foi dominante durante os 90 minutos. O Borussia até fez uma pressão no fim. Mas no contexto todo, o Flu foi muito superior. Isso prova que os brasileiros têm muita chance de ir longe no Mundial”, destacou um torcedor.

“Infelizmente, não saiu o gol, mas o Fluminense jogou muito. Falaram que a gente ia ser amassado, mas jogamos bem e saímos com o empate. Se jogar dessa maneira, pode chegar muito longe no Mundial. Fluminense é para quem acredita”, disse outro tricolor.

Para agitar o clima, a Fanfarra Festiva Tricolor agitou os torcedores que compareceram no local. A banda colocou músicas entoadas no Maracanã pela torcida nas partidas. Além da música e da exibição dos jogos, a Fan Zone contou com ativações interativas e áreas gastronômicas.

O evento está previsto para ser realizado até o dia 25 de junho, quando termina a fase de grupos. Os ingressos são gratuitos. Os governos do Estado e da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro apoiam o evento.

Próximo desafio do Fluminense

Agora, o Fluminense se prepara para o duelo contra o Ulsan HD, no sábado (21), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. Em caso de vitória e dependendo do resultado entre Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns, o Tricolor, afinal, pode assumir a liderança do grupo F do Mundial.

