Fora dos planos do Real Madrid, Reinier negocia empréstimo com o Atlético

Fora dos planos do Real Madrid, o meia Reinier pode pintar no Atlético-MG para a sequência da temporada. O staff do jogador, cria da base do Flamengo, recebeu consulta do Galo há cerca de um mês, de acordo com o “ge”.

O Real Madrid viajou para a disputa do Mundial de Clubes, porém Reinier não embarcou com a delegação. Ele não faz parte dos jogadores que o novo técnico Xabi Alonso pretende contar na temporada. O apoiador tem vínculo com os Merengues até junho de 2026.

LEIA MAIS: Igor Rabello, do Atlético, revela sondagens e abre o jogo sobre renovação

Reinier despontou no futebol com a camisa do Flamengo, em 2019, ano em que o clube ganhou o Brasileirão e a Libertadores com Jorge Jesus. Apesar de ser reserva, atuou em diversas partidas e foi importante no elenco. Assim, chamou a atenção do Real Madrid, que o contratou e, a princípio, colocou-o no Real Castilla.

Não demorou muito para o meia ser emprestado ao Borussia Dortmund, onde ficou duas temporadas e conquistou a Copa da Alemanha, em 2020/21. Neste período, faturou ainda o ouro olímpico com a Seleção Brasileira.

Após passagem na Bundesliga, Reinier retornou à Espanha. Porém, seguiu sem ser aproveitado no Real. Acabou emprestado ao Girona, onde jogou 18 partidas, com dois gols e uma assistência. Em seguida, em 2023/24, atuou emprestado ao Frosinone, da Itália. Na última temporada, defendeu o Granada, com 25 jogos, uma bola na rede e quatro passes para os companheiros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.