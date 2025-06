Atacante polêmico do Vasco curte mini férias no Rio e tenta irritar rivais

O atacante Loide Augusto ainda está no início da sua trajetória no Vasco, que já é repleta de polêmicas. Inclusive, o angolano foi protagonista de novo episódio considerado questionável. Diferentemente de outros companheiros, ele optou por permanecer no Rio de Janeiro em suas curtas férias durante a paralisação na temporada para a disputa do novo Mundial de Clubes. Recentemente, ele foi flagrado em uma festa e adotou a estratégia de tentar irritar os rivais.

Loide estava ao lado de alguns amigos e provocou.

“O Vasco é gigante e os outros clubes são pequenininhos”, frisou o atacante.

Uma outra situação provocou a desconfiança dos torcedores do Cruz-Maltino. No caso, há dúvidas sobre o estado em que o jogador aparece no vídeo, com indícios de uma suposta embriaguez. As situações polêmicas acompanham Loide antes mesmo da sua chegada ao Gigante da Colina.

Episódios polêmicos da passagem do angolano pelo Vasco

Afinal, quando as negociações entre Vasco e Alyanaspor, da Turquia, ainda estavam em andamento, o angolano fez lives em suas redes sociais em que solicitou sua liberação para o Brasil.

O jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Operário, em São Januário, também foi marcante. Afinal, Loide ironizou momento em que o técnico Fernando Diniz tentou orientá-lo. Posteriormente, ele sofreu vaias da torcida e em um lance individual quase marcou o gol.

Após a finalização com perigo, ele virou para a arquibancada e colocou a mão no ouvido. O atacante também foi alvo de reclamações por erro em lance que gerou o gol de empate do adversário paranaense.

Depois do Gigante da Colina vencer a disputa de pênaltis, ele foi flagrado deixando o campo aos prantos. Até o momento, o atacante disputou apenas 14 jogos pelo Vasco, mas ainda não contribuiu com gols ou assistências.

