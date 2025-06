Clube da MLS tenta contratar Thomas Müller após o Mundial de Clubes

Thomas Müller comemora um dos gols marcados na goleada do Bayern sobre o Auckland City no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Dylan Buell/Getty Images)

O FC Cincinnati, clube da Major League Soccer (MLS), fez uma proposta para contratar Thomas Müller, que vai deixar o Bayern de Munique após o Mundial de Clubes. O time alemão está no Grupo C, ao lado de Benfica, Boca Juniors e Auckland City.

“Fizemos uma boa proposta e já estamos em negociação com os agentes dele. Thomas é um verdadeiro vencedor, com muitos títulos na carreira. Ou seja, acreditamos que ele se encaixaria perfeitamente na nossa equipe”, disse Jeff Berding, CEO do FC Cincinnati, ao jornal alemão ‘Bild’.

“Claro que ele tem outras opções e entendemos se ele e seus representantes optarem por seguir outro caminho. Isso faz parte do futebol”, completou o dirigente.

O contrato de Müller com o Bayern termina logo após o Mundial, que está sendo disputado nos Estados Unidos. Campeão do Mundo pela Alemanha em 2014, no Brasil, ele não renovará com o clube onde jogou toda a carreira. Ao todo, são 25 anos defendendo as cores da equipe bávara.

Por fim, após golear o Auckland City por 10 a 0 na estreia, o Bayern enfrenta o Boca Juniors na próxima sexta-feira (20), na segunda rodada, e encerra a fase de grupos contra o Benfica, no dia 24.

