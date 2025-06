Jogo do grupo do Fluminense atrasa por alerta de tempestade em Orlando

Ulsan e Mamelodi Sundowns, pelo Grupo F do Mundial de Clubes, previsto para começar às 19h (de Brasília) desta terça-feira, 17/6, teve início adiado. O motivo foi a situação climática em Orlando, local da partida, no City Stadium, com sinal de alerta de tempestade.

Os times já estavam em campo e todos os protocolos haviam sido realizados. Porém, quando a bola iria rolar, veio a informação de rajadas de vento acima dos 50 km/h. E também a ocorrência de muitos raios na região do estádio do Orlando City. Com isso, as autoridades adiaram a partida até que as condições estejam adequadas para garantir a segurança de jogadores e torcedores. Assim, o público precisou deixar as cadeiras e buscar abrigo. Inclusive Patrice Motsepe, vice presidente da Fifa e Gianni Infantino, presidente da Fifa, presentes ao jogo.

Vale destacar que a região da Flórida, estado onde se situa Orlando, sofre com ventos fortes e riscos de furacões durante o verão no Hemisfério Norte.

Inicialmente a precisão era de um atraso de 15 minutos. Depois passou para 40 minutos. Até às 1930 (de Brasília), o jogo não tinha começado.

Grupo do Fluminense

Os times encerram a primeira rodada do Grupo F, que também conta com Fluminense e Borussia Dortmund, que mais cedo, nesta terça-feira, empataram em 0 a 0 no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Ulsan, da Coreia do Sul, será o adversário do Fluminense na segunda rodada, neste sábado, 21, também em Nova Jersey.

