Estreia de Xabi Alonso no Real Madrid tem Mbappé como dúvida e confiança em Rodrygo

O Real Madrid estreia nesta quarta-feira (18) na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O confronto contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, acontece em Miami, às 16h (de Brasília), e marca o primeiro jogo oficial de Xabi Alonso como técnico da equipe merengue.

Comandando um elenco que passou por mudanças após a saída de Carlo Ancelotti, Xabi demonstrou entusiasmo com a nova fase e afirmou que o ambiente no clube é positivo.

“Percebo que os jogadores estão motivados e animados depois de encerrarem um ciclo vitorioso. Chegaram caras novas e a recepção tem sido excelente. Agora é a hora da verdade, é quando o futebol começa de verdade… começa o rock & roll”, declarou o técnico, em tom descontraído.

Uma das dúvidas para a estreia é Kylian Mbappé, que apresentou um quadro febril e não participou do último treino. O treinador afirmou que o atacante é dúvida para a partida e será avaliado até o último momento antes do jogo.

“Kylian melhorou um pouco nesta manhã, mas não o suficiente. Como está muito calor, optamos por poupá-lo. Vamos esperar até amanhã cedo para decidir se ele joga ou não”, disse.

Conversa com Rodrygo

Questionado sobre Rodrygo, que terminou a temporada passada em baixa, Xabi disse que já conversou com o atacante brasileiro e destacou o bom momento psicológico do jogador.

“O fim da temporada não foi fácil para ele, mas esse tempo fora da seleção serviu para se recuperar mentalmente. Ele está motivado, quer mostrar seu futebol e estamos trabalhando juntos desde o início”, comentou.

Jogadores em recuperação

Xabi também falou sobre outros atletas que estão em recuperação. Rüdiger, Camavinga, Carvajal, Militão e Alaba seguem como dúvidas para a primeira rodada, mas alguns estão mais próximos de retornar.

“O Rüdiger teve uma temporada muito intensa e ainda não sabemos se ele estará disponível, mas está evoluindo bem. Camavinga está se recuperando rápido. Carvajal, Militão e Alaba também estão em processo, mas vão precisar de mais tempo”, explicou.

Xabi Alonso analisa clima em Miami

Sobre o clima quente nos Estados Unidos, que gerou críticas por parte de outros clubes europeus, Xabi minimizou o impacto e disse que a equipe precisa estar pronta para enfrentar todo tipo de cenário.

“Não me preocupa. É algo que não controlamos. Claro que o calor influencia, mas o importante é saber lidar com isso ao longo do jogo. Temos que nos adaptar, é a nossa obrigação”, finalizou o treinador.

