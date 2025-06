River Plate liga alerta para avaliar situação de Driussi

Apesar da importante vitória na estreia pelo Mundial de Clubes, por 3 a 1, contra o Urawa Reds, o River Plate está atento a situação do meio-campista Seabstián Driussi. Afinal, o jogador precisou sair do gramado do Lumen Field, em Seattle, carregado por um integrante do corpo técnico riverista.

Sem a realização de exames médicos, o clima no clube de Buenos Aires é de preocupação diante da manifestação do próprio Driussi para o técnico Marcelo Gallardo. De acordo com a emissora TyC Sports, ele teria dito ao comandante do Millonario que “se quebrou todo” no choque que sofreu após fazer o segundo gol da equipe argentina. A saber, imediatamente após o lance, ele caiu sentindo fortes dores no tornozelo esquerdo e solicitando atendimento. Com isso, o atleta precisou deixar o campo para a entrada do centroavante Miguel Borja.

Além dessa declaração, Sebastián Driussi foi incluso em um protocolo de absoluta preservação de movimentos com o receio de lesão mais grave. Nesse sentido, além de sair carregado, ele usou uma bota ortopédica e foi movido em cima de uma cadeira de rodas.

Dentro do atual cenário, a avaliação inicial é de que o atleta de 29 anos tenha sofrido um entorse no joelho esquerdo. Entretanto, somente com exames específicos, será possível entender a extensão do problema físico e o consequente tempo necessário para recuperação.

Em paralelo as avaliações sobre Driussi, o River Plate também se prepara visando a segunda rodada no Grupo E do Mundial de Clubes. A partida em questão ocorre no sábado (21), às 22h (de Brasília), contra o Monterrey.

