Quarteto do São Paulo volta para base durante o Mundial de Clubes

O São Paulo vai aproveitar as férias do elenco profissional durante o Mundial de Clubes para dar mais minutagem para jogadores da base. Ryan Francisco, Matheus Alves, Maik e Henrique Carmo voltaram para a equipe Sub-20, onde vão atuar em duas partidas no Campeonato Brasileiro da categoria.

Craque da última Copinha, Ryan já havia solicitado ao então treinador Luis Zubeldía para atuar pelo time Sub-20, enquanto não atuava pela equipe principal, mas teve a ideia barrada pelo argentino. O quarteto estará à disposição de Allan Barcelos nas partidas contra o Athletico, no dia 18, e contra o Bahia, no dia 24. Depois, no dia 26, se reapresentam junto com o resto da equipe.

Entre os quatro, Matheus Alves foi o mais utilizado, atuando em 15 partidas pelo São Paulo. Já Ryan Francisco já esteve em campo em 14 partidas e marcou três gols. Henrique Carmo atuou apenas três vezes, enquanto Maik não chegou a entrar em nenhuma partida, ficando cinco vezes no banco de reservas.

