Gallardo valoriza resultado e projeta decisão contra o Monterrey

Treinador conversou com a imprensa sobre a partida - (crédito: Foto: Buda Mendes/Getty Images)

O River Plate venceu o Urawa Reds por 3 a 1 na estreia do Mundial de Clubes da Fifa, em Seattle. Marcelo Gallardo valorizou o resultado e preferiu não dar ênfase ao desempenho coletivo. Para o treinador, o importante foi conquistar os três pontos e iniciar a competição com segurança.

“Ganhamos, que era o mais importante.”

Ele reconheceu que o time sentiu nervosismo no início, algo natural em uma estreia. Mesmo com a pressão de vencer, a equipe se manteve firme e saiu de campo com a vitória.

Gallardo destacou a organização defensiva do Urawa, que dificultou a criação de jogadas. O River tentou construir pelo meio, mas optou por explorar os lados do campo após identificar os riscos dos contra-ataques japoneses. O diferencial, de acordo com ele, foi a eficácia nos momentos decisivos.

O treinador também elogiou a movimentação de Sebastián Driussi, que ajudou na ocupação de espaços no ataque. No entanto, lamentou o desfalque do jogador, que não enfrentará o Monterrey por conta de um problema físico, descrito como um “desafortunado episódio negativo”.

Gallardo projetou o duelo com o Monterrey, que será disputado em Los Angeles. Segundo ele, a partida será decisiva para o futuro do River no torneio:

“Vai ser uma partida de maior importância porque vamos jogar a classificação.”

Por fim, o treinador prometeu ajustes na equipe e reforçou que o nível de exigência será maior diante dos mexicanos. Para ele, enfrentar um adversário mais forte exige concentração total e preparação estratégica desde já.

