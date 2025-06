Mamelodi vence Ulsan e assume a liderança do grupo do Fluminense

O Mamelodi Sundowns, da África do Sul, encerrou a primeira rodada do Grupo F do Mundial de Clubes na ponta. Afinal, nesta terça-feira, 17/6, no Inter&Co Stadium, em Orlando, venceu os sul-coreanos do Ulsan por 1 a 0. Rayners marcou no primeiro tempo. Como o jogo de abertura do grupo entre Fluminense e Borussia Dortmund terminou 0 a 0, os sul-africanos dormem na liderança.

Este jogo, inicialmente programado para às 19h (de Brasília), sofreu um atraso de pouco mais de uma hora. O motivo foi um protocolo de tempestade em Orlando. Os times chegaram a entrar em campo, mas voltaram aos vestiários. Os torcedores e as autoridades presentes — como o presidente da FIFA, Gianni Infantino — tiveram de se abrigar. A partida começou às 20h06 (de Brasília).

O público foi uma decepção: apenas 3.412 pagantes, o menos desta Copa do Mundo de Clubes da Fifa (o estádio do Orlando tem capacidade para 25 mil).

Mamelodi manda no primeiro tempo

O Mamelodi foi muito superior no rpmeiro tempo, com 78% de posse no primeiro tempo. Curiosamente, mesmo mal tocando na bola, o Ulsan conseguiu quatro finalizações, contra 8 dos sul-africanos.

O Mamelodi tinha no brasileiro Lucas Ribeiro (ex-Moto Club), seu principal criador. Ele buscava sempre outro brazuca, Arthur Sales (ex-base do Vasco) e o goleador Rayners (da seleção da África do Sul). Arthur quase marcou no primeiros minuto. Rayners, por sua vez chegou a balançar a rede aos 31. Mas o gol foi anulado, pois a bola bateu em sua mão no início da jogada.

O Ulsan tentava atacar com poucos toques, buscando entregar a bola ao brasileiro Erick Farias (ex-Vasco e Juventude), que protagonizou a finalização mais perigosa do time coreano, aos 4 minutos: dentro da área, bateu para fora. O Ulsan estava no lucro ao segurar o empate, mas, aos 36, os Arthur Sales tocou para Lucas Ribeiro e este lançou Rayners, que bateu rasteiro, sem chances para o goleiro. 1 a 0. Pouco depois, Lucas Ribeiro lançou novamente Rayners, que mandou para a rede. Mas, pela segunda vez, teve o gol anulado — desta vez, por impedimento.

Segundo tempo

Na etapa final, o Mamelodi manteve uma boa pegada ofensiva, mas sem a mesma intensidade da etapa inicial. Já o Ulsan apresentou um futebol bem melhor do que nos 45 minutos iniciais, levando perigo principalmente em jogadas pela direita. Contudo, sabendo administrar a vantagem, o time sul-africano deixou o tempo passar, mas teve pelo menos duas grandes chances para amplar. Assim, saiu de campo na liderança do Grupo F. Contudo, não sem um susto: Aos 37, Cupido se antecipou a Erick Farias quando o atacante iria concluir cruzamento com o gol vazio.

Próximos jogos do Grupo F

A segunda rodada do Grupo F do Mundial será no sábado, 21/6. Às 13h (de Brasília), o Mamelodi Sundowns enfrentará o Borussia Dortmund, no TQL Stadium, em Cincinnati. Já o Ulsan será o adversário do Fluminense, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

ULSAN HYUNDAI 0X1 MAMELODI SUNDOWNS

Mundial de Clubes 2025 – Grupo F – 1ª Rodada

Data-Hora: 17/6/2025, terça-feira, às 19h (de Brasília)

Local: Inter&Co Stadium, Orlando, Flórida (EUA)

Público:3.412

Gol: Rayners, 36’/1ºT (1-0)

ULSAN HYUNDAI: Hyeon-woo; Trojac, Seo Myong-guan (Sang, 35’/2ºT), Kim, Yong-gwon e Ludwigson; Lee Chung-young (Lacava, 20’/2ºT), Jung Woo-young (Lee Jin-hyun, 27’/2ºT), Bojanic (Lee Gui-gyun, 27’/2ºT) e Ko Seung-Beon; Um Won-sang e Erick Farias. Técnico: Hong Myung-bo

MAMELODI SUNDOWNS: Ronwen Williams; Mudau, Kekana, Cupido (Mvala, 39’/2ºT) e Lunga; Mokoena e Marcelo Allende; Arthur Sales (Matthews, 19’/2ºT), Zwane (Aubaas, 31’/2ºT) e Lucas Ribeiro (Adams, 39’/2ºT); Rayners (Modiba, 31/2ºT). Técnico: Miguel Cardoso

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Jan de Vries (FRA)

VAR: Khamis Al Marri (QAT)

Cartões amarelos: Bojanic (ULS); Mokoena (MAM)

