Annaysa projeta clássico na final da Liga Feminina do Peru

Em sua primeira temporada com a camisa do Alianza Lima, a atacante brasileira Annaysa está na reta final da preparação de um confronto gigante. Isso porque, na próxima quarta-feira (18), começa a decisão do Campeonato Peruano Feminino onde o Alianza enfrentar seu histórico rival, o Universitario, no jogo de ida da decisão nacional.

O Alianza Lima, por sinal, garantiu a vaga após vencer as duas partidas da semifinal contra outro grande adversário na história do futebol local, o Sporting Cristal. No jogo de volta, aliás, Annaysa teve papel relevante ao sofrer o pênalti que abriu o placar e ainda marcar o segundo gol da vitória.

Diante desse eventos e vivendo grande fase, a atacante não esconde que tem a melhor expectativa possível na busca pelo título da Liga Feminina do Peru:

“As expectativas são as melhores possíveis. Chegar a uma final, contra um rival, é sempre bom e a atmosfera é diferente. Vamos entrar em campo para fazer uma grande partida. A equipe vem evoluindo bastante e estamos nos dedicando e trabalhando muito para alcançar nosso maior objetivo, que é o título.”

Nome de 28 anos de idade, Annaysa já passou outras duas vezes pelo futebol de fora do Brasil. Nesse sentido, além do Patriotas, em 2017, ela também defendeu o Benfica, em Portugal, na temporada 2020. No mais, sua carreira foi constituída entre equipes conhecidas do cenário nacional como Sport, Flamengo, Ceará, Avaí/Kindermann e Fluminense.

