Yamal curte férias no Brasil e surfa com Gabriel Medina

Joia do Barcelona, Lamine Yamal resolveu curtir as férias no Brasil. O jogador encontrou com o tricampeão de surfe Gabriel Medina, nesta terça-feira (17), e teve a oportunidade de surfar na piscina de onda do craque do mar, em São Paulo. O brasileiro, aliás, aproveitou para brincar com o craque do time catalão em uma publicação nas redes sociais.

“O novo surfista da cidade. Craque”, publicou Medina.

Yamal, de 17 anos, desembarcou na última segunda-feira (16), em São Paulo. A joia do Barcelona marcou presença no “NBA House”, à noite, para acompanhar a decisão da liga americana de basquete. Dessa forma, foi bastante tietado pelos fãs brasileiros, mas teve pouca interação com o público em virtude dos seguranças.

Fã declarado de Neymar, Yamal chegou no Brasil com o sonho de conhecer o ídolo. O encontro deve ocorrer em breve. O jovem, aliás, tem o costume de reproduzir as comemorações do craque brasileiro, incluindo algumas da época do Santos.

Yamal foi campeão do Campeonato Espanhol e vice-campeão da Liga das Nações na temporada 2024/25. Ele fez 18 gols e 25 assistências em 55 jogos pelo Barcelona. Dessa forma, se colocou como um dos postulantes a Bola de Ouro.

