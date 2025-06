Cuiabá x Botafogo (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo visita o Cuiabá, nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), CT Manoel Dresch, pela 14ª desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Como chega o Cuiabá

Time da casa, o Dourado está na zona de rebaixamento do Brasileirão Sub-20. A equipe é a penúltima colocada, com 11 pontos em 13 jogos. O último triunfo do time na competição foi na quinta rodada, no dia 10 de abril, no 1 a 0 sobre o Internacional, em seus domínios.

Uma possível escalação do Cuiabá do técnico Ricardo Resende tem: Melo, Hernandes, João Victor, Wendel e Marcelo; Dudu, Índio e David; Wildney, Alessandro e Dyego.

Como chega o Botafogo

Com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos, o Botafogo foi melhorando sua colocação na tabela após um início claudicante de competição. O Glorioso, hoje, é o décimo, com 18 pontos, mirando o G8, zona que permite o acesso às quartas de final da competição nacional.

Uma provável escalação do Mais Tradicional, comandado por Rodrigo Bellão, tem: Luca, Huguinho, Branco, Marquinhos e João Pedro; Simeone, Toledo e Valle; Yarlen, Lobato e Januário.

Arbitragem

Rafael Odilio Ramos dos Santos apita, auxiliado por Eduardo Teodoro Rodrigues e Gustavo Anibal Taques. O trio é do Mato Grosso.

Onde assistir Cuiabá x Botafogo

Não há previsão de transmissão da peleja.

