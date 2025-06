Inter de Milão decepciona e fica no empate contra o Monterrey na estreia do Mundial

A Inter de Milão é mais uma equipe europeia que não conseguiu vencer em sua estreia no Mundial de Clubes. Na noite desta terça-feira, os italianos decepcionaram na primeira rodada do torneio e ficaram no empate em 1 a 1 contra o Monterrey. Sérgio Ramos abriu o placar e Lautaro Martínez empatou.

Com o resultado, as duas equipes ficam empatadas com um ponto no Grupo E. O River Plate, que venceu o Urawa Reds mais cedo, lidera a chave. Na próxima rodada, que acontece no sábado (21), a Nerazzurri encara os japoneses, enquanto os Rayados pegam os argentinos.

Monterrey sai na frente e Inter empata

Como esperado, a partida começou com a Inter em cima e pressionando no campo de ataque. Apesar de ficarem mais com a bola, os italianos só conseguiram chegar com perigo na metade da primeira etapa. Pavard fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para Darmian, que pegou mal e isolou. O Monterrey, por sua vez, marcou em sua primeira oportunidade. Lucas Ocampos cobrou escanteio e Sérgio Ramos ganhou de dois no alto para cabecear e abrir o marcador.

Atrás no marcador, a Inter seguiu pressionando e criando oportunidades. Carlos Augusto foi a linha de fundo e cruzou para Esposito, que chutou em cima de Andrada. Na segunda vez que apareceu, o brasileiro recebeu lindo passe de Asllani, após cobrança de falta, e cruzou para Lautaro Martínez empatar.

Pressão italiana e nada de gols

A segunda etapa seguiu com pressão italiana. Novamente, apesar de ficar mais com a bola, a Inter não conseguia levar perigo ao gol adversário. Na primeira chance, Bastoni fez bela jogada e cruzou para Barella, que não conseguiu colocar efeito na bola e mandou para fora. Os mexicanos voltaram a assustar em chute de fora da área de Canales, que acertou a trave de Sommer.

Na reta final de jogo, a Inter aumentou a pressão e chegou mais. Lautaro Martínez chegou a marcar, mas estava impedido. O argentino voltou a aparecer após receber passe de Mkhitaryan na área, girar e mandar para fora. Em nova chance, Luis Enrique encontrou bom passe para Zalevski, que chutou cruzado pela linha de fundo. Nos minutos finais, os italianos sentiram o desgaste e o Monterrey cresceu. Nos acréscimos, Deossa recebeu na área e chutou na rede pelo lado de fora, desperdiçando a chance da vitória.

MONTERREY 1 X 1 INTER DE MILÃO

Mundial de Clubes 2025 – Grupo E – 1ª Rodada

Data-Hora: 17/6/2025, terça-feira, às 22h (de Brasília)

Local: Estádio Rose Bowl, na Califórnia (EUA)

Gols: Sergio Ramos, 24’/1ºT (1-0); Lautaro Martínez, 41’/1ºT (1-1)

MONTERREY: Andrada; Ricardo Chávez (Aguirre, 13’/2ºT), Medina Sergio Ramos, Victor Guzmán e Óliver Torres (Deossa, 13’/2ºT), Jorge Rodríguez, Sergio Canales (Rojas, 44’/2ºT) e Ocampos (Cortizo, 44’/2ºT); Germán Berterame (Ambríz, 33’/2ºT). Técnico: Domènec Torrent

INTER DE MILÃO: Yann Sommer; Benjamin Pavard (Luis Enrique, 13’/2ºT), Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni e Carlos Augusto (Dimarco, 23’/2ºT); Nicolò Barella, Asllani (Sucic, 23’/2ºT) e Henrikh Mkhitaryan (Zalevski, 32’/2ºT); Esposito (Marcus Thuram, 13’/2ºT) e Lautaro Martínez Técnico: Christian Chivu

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (BRA)

VAR: Gustavo Tejera (URU)

Cartões Amarelos: Jorge Rodríguez (MON); Asllani e Lautaro Martínez (INT)

