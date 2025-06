Fifa projeta ‘casa cheia’ no jogo entre Flamengo e Chelsea

Fifa projeta mais de 50 mil no jogo entre Flamengo e Chelsea, pela segunda rodada do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após estrear com vitória no Mundial de Clubes, o Flamengo se prepara para o seu maior desafio na fase de grupos. Afinal, o Rubro-Negro enfrenta o Chelsea, da Inglaterra, na sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), na Filadélfia. A expectativa é de casa cheia com cerca de 50 mil torcedores, o que pode se tornar o segundo maior público da competição.

O maior público do Mundial de Clubes aconteceu na goleada do PSG sobre o Atlético de Madrid por 4 a 0. Afinal, mais de 80 mil pessoas estiveram presentes no Rose Bowl, em Pasadena. Aliás, o atual campeão europeu volta a jogar no mesmo local diante do Botafogo, quinta-feira (19), 22h. O estádio, inclusive, foi o palco do tetracampeonato mundial do Brasil.

Na primeira rodada, o Palmeiras registrou o maior público entre os brasileiros, com mais de 40 mil torcedores no empate sem gols com o Porto. O Flamengo, no entanto, teve o menor, com pouco mais de 25 mil diante do Espérance, da Tunísia. Contudo, o Rubro-Negro é o único brasileiro na lista de mais ingressos vendidos para a fase de grupos, somando as três partidas.

A Filadélfia será a casa do Flamengo nos dois primeiros jogos do Mundial de Clubes. Depois, o Rubro-Negro encerra a fase de grupos diante do Los Angeles, dos Estados Unidos, dia 24, em Orlando, na Florida.

