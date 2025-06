Craque do City analisa brasileiros do Mundial e vê um deles ‘um pouquinho acima’

Um dos craques do Manchester City, Bernardo Silva aproveitou a véspera da estreia de sua equipe para analisar os times brasileiros que disputam o Mundial de Clubes. Na visão do meia português, um deles aparece “um pouquinho acima” dos outros. Ele ressaltou a dificuldade de enfrentar equipes do Brasil e relembrou a final do Mundial de 2023 contra o Fluminense.

“Por acaso tivemos essa conversa quando estávamos almoçando. As equipes brasileiras, os jogadores, são muito fortes tecnicamente. É sempre muito difícil jogar contra eles. Tivemos a experiência de jogar contra o Fluminense no Mundial há dois anos e nos impressionamos pela forma que eles jogavam, como era difícil roubar a bola daquela equipe”, iniciou o português, em entrevista no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, palco da estreia do City no Grupo G frente ao Wydad Casablanca, nesta quarta-feira (18), às 13h (de Brasília).

Contudo, o camisa 20 dos Citizens enfatizou que o Flamengo está à frente dos demais brasileiros, apesar destes também terem condições de jogar em alto nível.

“Acho, aliás, que nos últimos anos o Palmeiras tem sido uma equipe muito competitiva, o Botafogo ganhou a Libertadores ano passado, e esse ano o Flamengo esteja um pouco por cima. Qualquer uma, portanto, pode sempre brigar com qualquer time, são sempre equipes difícil de jogar. E nós como portugueses, falamos o mesmo idioma e desejamos o melhor”, continuou.

‘City e europeus em desvantagem física’

Por fim, Bernardo Silva salientou que os times brasileiros apresentam melhores condições físicas por estarem na metade da temporada.

“Fisicamente, acho que as equipes brasileiras estarão um pouco melhor preparados que nós, pois estão no meio da temporada e nós já no final. E até as condições meteorológicas são bastante parecidas. Eu acho que nesse torneio, todas as equipes estão bem preparadas taticamente, fisicamente, um pequeno detalhe vai fazer a diferença, a qualidade do jogador e da organização das equipes também fazem. Mas eu acho que todas as equipes estão muito bem preparadas para que seja uma boa competição e que seja uma grande luta entre todas”, encerrou.

Conforme o chaveamento do Mundial de Clubes da Fifa, o Manchester City poderia ter pela frente um time brasileiro somente a partir das quartas de final.

