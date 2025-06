Palmeiras x Al Ahly: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras entra em campo em busca de sua primeira vitória no Mundial de Clubes. Na tarde do feriado desta quinta-feira (19), às 13h, o Verdão encara o Al-Ahly, do Egito, pela segunda rodada da competição, mais uma vez no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Na estreia, nenhuma das equipes conseguiu vencer. O Palmeiras jogou melhor, mas ficou no empate sem gols contra o Porto. Os egípcios tiveram o mesmo resultado no jogo inaugural da competição, contra o Inter Miami.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo, na TV aberta, no SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e do DAZN, no streaming.

Como chega o Palmeiras

Depois da boa atuação na estreia, o Verdão chega “mordido” para sua segunda partida no Mundial. Abel Ferreira trabalhou bastante as finalizações para tentar melhorar a efetividade alviverde. Na escalação, o português deve repetir a equipe que atuou contra o Porto, com uma possibilidade de entrada de Flaco López no ataque.

Para Weverton, a vitória na estreia não veio por detalhe. Além disso, o goleiro espera que a partida contra o Al-Ahly tenha as suas dificuldades e que a equipe consiga corrigir aquilo que faltou no duelo contra o Porto.

“Agora é poder corrigir para no próximo jogo sair com a vitória. Toda partida tem sua dificuldade. Futebol são 11 contra 11, ninguém dá nada de graça, todos têm informações das outras equipes e como jogam. Foi um bom jogo competitivo, conseguimos competir bem contra qualquer equipe. Estreia sempre é difícil, a tensão é grande e faltou um detalhe que é o gol. Agora vamos seguir trabalhando para melhorar porque no segundo jogo vamos ter a mesma dificuldade”, afirmou o goleiro.

Como chega o Al-Ahly

Não foi só do lado alviverde que a efetividade foi cobrada. O Al-Ahly também esteve melhor em sua partida contra o Inter Miami e não conseguiu sair com a vitória. A falta de efetividade virou multa. Trezeguet, grande reforço dos egípcios para o torneio, foi multado após perder um pênalti no duelo contra o Inter Miami.

Em busca de um resultado diferente na segunda rodada, José Riveiro deve promover a entrada de Zizo, já que Ashour saiu machucado na estreia e deve ficar de fora de todo o torneio. Além disso, o português tem uma dúvida na lateral-esquerda.

PALMEIRAS x AL-AHLY

Mundial de Clubes 2025 – Grupo A – 2ª rodada

Data-Hora: 19/6/2025, quinta-feira, 13h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (USA)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Richard Ríos e Piquerez; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

AL-AHLY: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Achraf Dari, Yasser Ibrahim e Ahmed Kouka (Attiyat Allah); Marwan Attia, Mohamed Ben Romdhane, Hamdy Fathy e Zizo; Abou Ali e Trezeguet. Técnico: José Riveiro

Árbitro: Anthony Taylor (ENG)

Assistentes: Gary Beswick (ENG) e Adam Nunn (ENG)

VAR: Não divulgado

