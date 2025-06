PSG x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

PSG e Botafogo largaram com vitórias no Super Mundial de Clubes da Fifa - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Chegou, enfim, o jogo mais esperado desta fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Afinal, às 22h (horário de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Los Angeles, o atual campeão europeu, Paris Saint-Germain, enfrenta o time que detém o cinturão de melhor equipe da América, o Botafogo. O embate completa a segunda rodada da chave B da competição internacional. Antes, às 19h, o Seattle Sounders recebe o Atlético de Madrid.

O grupo, no momento, está assim: PSG, com três pontos, na liderança, seguido pelo Botafogo, também com três, mas com saldo inferior. Seattle Sounders é o terceiro lugar, com o Atlético de Madrid em último. Os norte-americanos, que perderam de menos, estão à frente dos espanhóis.

Onde assistir

A partida terá transmissão da SporTV, TV Globo, Cazé TV, Globoplay e DAZN.

Como chega o PSG

Após golear o Atlético de Madrid por 4 a 0 em sua estreia, o time francês provou que não está na terra do Tio Sam a passeio. Faminta, a equipe do técnico Luis Enrique busca mais um título antes de entrar, finalmente, em recesso. Se confirmar o favoritismo e vencer o Botafogo, o PSG estará nas oitavas de final se não houver vencedor no outro embate da chave.

Dembélé, com lesão na coxa esquerda, está fora do prélio contra o Fogão. Dificilmente ele disputará a fase de grupos deste Mundial. Assim, Lucho deve formar o ataque com Kvarastkhelia, Ramos e Doué.

“O Botafogo vem muito bem. A gente acompanha sempre. Os últimos títulos e os últimos jogos. Estamos em final de temporada. Vamos ver como o treinador vai direcionar nosso ritmo de jogo. Mas ele é bom nisso. Vamos deixar nas mãos dele, pois ele fará um grande trabalho”, disse o capitão e zagueiro Marquinhos.

Como chega o Botafogo

Campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo, desta vez, será o azarão. Assim, setores da imprensa convencional se apressaram para cravar a derrota do Glorioso, alguns, inclusive, por goleada. O Mais Tradicional tem novamente a missão de deixá-los constrangidos, como ocorreu, aliás, em 2024.

Sobre os 11 que defrontam os franceses, o centroavante Mastriani deve ceder lugar ao ala-esquerdo Cuiabano. O centroavante foi titular na vitória sobre o Seattle por 2 a 1, não incomodou o adversário e, agora, vai começar a partida entre os suplentes. Já o lateral-esquerdo, cuja função é mais ofensiva, demonstrou estar recuperado de dores na lombar.

Por conta da qualidade do adversário, o técnico Renato Paiva pode colocar mais um volante para preencher o meio de campo, mas sem ser apenas reativo. Neste sentido, Allan e Barbosa já estão de prontidão para atender ao chamado do chefe português.

PSG x Botafogo

Mundial de Clubes 2025 – Grupo B – 2ª rodada

Data-Hora: 19/6/2025, às 22h (de Brasília)

Local: Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Mendes; Neves, Vitinha e Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Ramos. Técnico: Luis Enrique.

BOTAFOGO: John, Vitinho, Barboza, Jair e Telles; Gregore, Freitas e Savarino (Allan); Cuiabano, Artur e Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Drew Fischer (CAN)

Assistentes: Michael Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

VAR: Não divulgado

