Weverton pede para Palmeiras ligar ‘modo competitivo’ contra o Al-Ahly

Weverton pede Palmeiras no modo competitivo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Ligar o ”modo competitivo”. Este é o lema adotado pelo Palmeiras para este Super Mundial de Clubes. O discurso já foi trabalhado pelos jogadores no embate contra o Porto, na estreia e agora será levado para o confronto contra o Al-Ahly, do Egito, nesta quinta-feira (19/6), pela segunda rodada. E para o goleiro Weverton, quando a equipe está ligada, pode competir com qualquer outra.

“A gente viu que ligando nosso modo competitivo a gente consegue realmente competir bem contra qualquer equipe. Estreia é sempre muito difícil, a tensão é sempre muito grande, faltou o detalhe ali que foi o gol e agora a gente vai seguir trabalhando para que a gente possa melhorar”, disse Weverton.

Dentro do Palmeiras entende-se que a ansiedade pela estreia na Copa do Mundo de Clubes teve certa influência nas tomadas de decisões. A intensidade da equipe contra o Porto se tornou ponto de elogios internamente e para o arqueiro, é crucial que o Verdão repita o bom desempenho para conseguir a primeira vitória na competição.

“O próximo jogo não é contra europeu, mas sem dúvida vai ser a mesma dificuldade do primeiro jogo. É uma equipe que joga junto há muito tempo, está acostumada com grandes competições. Então a gente tem que realmente voltar a competir agora com um pouco mais de precisão para que a gente possa ter sucesso. Tanto defensivamente como ofensivamente”, completou o goleiro.

Weverton diz que Palmeiras precisa lidar com o favoritismo

Por fim, o Palmeiras sabe que o clima da segunda partida será diferente. Afinal, na estreia, o Porto era o favorito por carregar a mística do ”clube europeu”. Agora, o Verdão aparece como o principal candidato para a vitória contra o Al-Ahly.

“A gente sabe de toda a pressão que é jogar no Palmeiras, a cobrança pela vitória sempre e a gente já está acostumado com isso, sabe que é assim que funciona. A gente sabe que favoritismo não vence jogo e não te dá vantagem nenhuma, então o que nós temos que fazer é ter bastante atenção, entender como joga, entender como a gente pode também surpreender o nosso adversário”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.