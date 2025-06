Crespo reencontrará rostos conhecidos nesta volta ao São Paulo

Hernán Crespo está muito próximo de voltar ao São Paulo, quatro anos depois de sua primeira passagem pelo clube. Com a missão de substituir Luis Zubeldía, demitido na próxima segunda-feira (16), o treinador terá a missão de colocar o Tricolor de volta aos trilhos. Contudo, o argentino não chegará no Morumbi como um ”completo desconhecido” pelos jogadores.

Isso porque oito jogadores que trabalharam com Crespo em 2021, ainda estão no elenco do São Paulo. Daqueles que mais jogaram com o argentino e ainda seguem como protagonistas, estão Arboleda e Luciano. Os dois foram peças cruciais na conquista do Campeonato Paulista de 2021 e ainda tem papel importante na equipe atual. Igor Vinícius também estava naquele plantel, mas este negocia sua saída para o Santos.

Além disso, Pablo Maia e Patryck Lanza, também trabalharam com Crespo. O volante hoje é titular e, aos 23 anos, vive a expectativa de uma venda para o futebol europeu. Já o lateral perdeu espaço com a chegada de Enzo Díaz e Wendell.

Mesmo que de forma breve, o capitão Calleri também viveu período com o treinador. Afinal, ele chegou ao clube no dia 30 de agosto, mas Crespo acabou demitido 40 dias depois. Contudo, o centroavante vai demorar para ter nova chance de trabalhar com o comandante, já que se recupera de uma grave lesão no joelho e só deve voltar em 2026.

Crespo terá que tomar decisão sobre o futuro de dois volantes

Por fim, o treinador reencontrará dois jogadores que utilizou muito em 2021, mas que neste momento tem um futuro indefinido no clube. O primeiro é Liziero, que tem seu contrato encerrando daqui duas semanas e não deve ficar. Ele teve papel importante na equipe de Crespo em 2021, sendo titular em vários jogos decisivos.

O outro é Luan, autor do primeiro gol da vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, na grande decisão daquele Paulistão. Ele treina com o grupo, mas não tinha espaço com Luis Zubeldía. Como Crespo tem um carinho especial com o volante, existe a expectativa que o jogador volte a ganhar minutos.

