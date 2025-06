Inter Miami x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Grupo A tem o Palmeiras e o Al Ahly; todos empatados com um ponto e zero gols - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Na segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa 2025, Inter Miami e Porto se enfrentarão nesta quinta-feira, dia 19/6, às 16h (horário de Brasília), no Mercedes?Benz Stadium, em Atlanta. Ambas as equipes estrearam com empates sem gols e ainda buscam sua primeira vitória . O confronto é considerado decisivo, já que quem vencer dará um passo importante rumo à classificação às oitavas de final.

Além disso, o equilíbrio do grupo faz do embate um verdadeiro ponto de virada. Isso porque o time de Lionel Messi e cia. empatou com o Al Ahly em 0 a 0 na abertura da competição. Mesmo resultado dos Dragões diante do brasileiro Palmeiras. Assim, quem vencer ficará numa boa.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Rede Globo, na TV aberta, SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Inter Miami

O Inter Miami não conseguiu estrear com vitória no Mundial de Clubes e acabou ficando no empate sem gols com o Al Ahly, do Egito, na partida de abertura do torneio, realizada no último fim de semana na Flórida.

Após a partida, o técnico Javier Mascherano reconheceu que “o nervosismo e a ansiedade pregaram uma peça” na equipe durante a etapa inicial. No entanto, elogiou a postura dos jogadores no segundo tempo e afirmou que, se repetirem aquela atuação, “podem vencer qualquer adversário” nas próximas rodadas.

O lateral Jordi Alba e o zagueiro Luján, que ainda estão mal fisicamente e não foram relacionados para a estreia, podem surpreender e entrarem como tiulares. Mas a tendência é a de que Noah Allen continue na lateral-esquerda e Tomas Aviles na zaga.

Como chega o Porto

Assim como o Inter Miami, o Porto contou com grande atuação de seu goleiro para conquistar um ponto na estreia pelo Grupo A do Mundial de Clubes. Cláudio Ramos brilhou no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no último domingo, em Nova Jersey.

Substituindo o capitão Diogo Costa, lesionado, Ramos fez quatro defesas decisivas contra o time brasileiro. Entre elas, destacou-se uma defesa dupla nos acréscimos do primeiro tempo, em finalizações de Richard Ríos e Mauricio. Mas Diogo Costa é simplesmente o titular da seleção de Portugal campeã da Liga das Nações. Ele está recuperado e deve reassumir a vaga. Mudança possível é a entrada de Pepê. Na estreia, começou no banco, mas tem grande chance de começar como titular.

Por fim, após o jogo, o técnico Martín Anselmi destacou que “não há adversários fáceis” no grupo e alertou que seus comandados precisarão atuar em “alto nível” para avançar à próxima fase.

INTER MIAMI X PORTO

Mundial de Clubes 2025 – Grupo A – 2ª rodada

Data-Hora: 19/6/2025, quarta-feira, 16h (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

INTER MIAMI: Ustari; Fray, Falcon, Aviles (Luján) e Allen (Jordi Alba); Allende, Cremaschi, Busquets e Segovia; Messi e Suárez. Técnico: Javier Mascherano

PORTO: Cláudio Ramos; Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Eustáquio, Varela e Francisco Moura; Pepê (Gabi Veiga), Rodrigo Mora e Samu. Técnico: Martín Anselmi

Árbitro: Cristián Garay (CHI)

Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Jose Retamal (CHI)

VAR: Não divulgado

