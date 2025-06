Vitinho projeta postura do Botafogo contra o PSG : ‘Colocar nosso jogo também’

Após o triunfo sobre o Seattle Sounders, o Botafogo terá o grande desafio de enfrentar o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, pelo Mundial. Assim, Vitinho projetou o confronto, que acontece nesta quinta-feira (19), às 22h (de Brasília), e citou como a equipe deve se comportar no Rose Bowl.

“Começamos hoje a falar sobre o Paris Saint-Germain. Sabemos o nível deles, é o campeão da Europa jogando contra o campeão da América. Temos que colocar o nosso jogo também dentro de campo, não esperar só eles. Sabemos da qualidade do nosso time. Então, no momento em que colocarmos o nosso jogo, aquilo que o Renato tem falado, temos certeza de que conseguiremos nos sair bem em campo e com uma vitória”, disse em entrevista à Botafogo TV.

Além disso, o jogador admitiu que a equipe caiu de rendimento no segundo tempo diante do time norte-americano, porém valorizou o resultado. De acordo com o lateral, o elenco tem que refletir sobre a atuação para enfrentar o próximo adversário, que tem mais qualidade que o Seattle.

“No último jogo temos que valorizar os três pontos, sabemos da qualidade do adversário que enfrentamos, foi um jogo bastante difícil, tivemos um pouco de dificuldade no segundo tempo, mas saímos com os três pontos. Depois do jogo, falei que tínhamos que conversar para melhorar para o próximo confronto. Fico feliz pelos três pontos, pela estreia com vitória, que é o mais importante”, completou.

Fase dos sonhos do PSG

Vale lembrar que o PSG vive grande fase, que culminou no 5 a 0 sobre a Inter de Milão na decisão da Champions League. Apesar do calor nos Estados Unidos, os comandados do técnico Luís Enrique tiveram mais um resultado expressivo ao baterem o Atlético de Madrid por 4 a 0, na estreia do torneio da Fifa.

