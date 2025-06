Thiago Silva valoriza empate do Fluminense na estreia: ‘Felizes pela performance’

Thiago Silva no empate do Fluminense com o Borussia Dortmund pelo Mundial - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense teve um grande desempenho em sua estreia pelo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, porém não conseguiu estufar a rede do Borussia Dortmund. Nesse sentido, o capitão Thiago Silva valorizou o empate por 0 a 0 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, sobretudo pela performance da equipe diante do time europeu.

De acordo com o defensor, faltou ao time ser “mais concreto” para ficar com os três pontos. Afinal, o Tricolor teve inúmeras chances de abrir o placar. Contudo, parou na grande atuação do goleiro Kobel, e na falta de pontaria e tranquilidade nas conclusões a gol.

“Foi bom, a gente teve controle de jogo maior que eles. Em um jogo como esse temos que ser mais concretos, infelizmente não aconteceu, mas temos que estar felizes pela performance que tivemos, porque enfrentar equipe qualificada como a deles não é nunca fácil. Sei que estão em final de temporada, tiveram pouca folga, mas continua sendo o Dortmund. Enfrentei eles com o PSG, com o Chelsea, e sei da dificuldade que é jogar com esses caras. É por isso que tenho que estar satisfeito com a performance de hoje”, disse, em entrevista à CazéTV.

Além disso, o Monstro postou em sua rede social exaltou a torcida e agradeceu a todos que viajaram para acompanhar a equipe no novo torneio da Fifa. No sábado, dia 21 de junho, o Fluminense encara o Ulsan Hyundai (COR), pela segunda rodada do Grupo F, e necessita vencer para sonhar com uma vaga nas oitavas.

“Um começo positivo no torneio. Obrigado a todos os torcedores que viajaram para nos apoiar — voltamos com tudo no sábado!”, frisou o zagueiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.