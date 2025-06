Dupla se destaca na temporada e soma 42% de participação em gols do Flamengo

Destaques do Flamengo na estreia do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, Arrascaeta e Luíz Araújo marcaram os dois gols do triunfo sobre o Espérance, da Tunísia. Assim, ambos tem se destacado desde o início da temporada e, até aqui, já somam 42% de participação em gols rubro-negros em 2025. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a eficiente dupla tem participação direta em 30 dos 70 gols do time de Filipe Luís. Nos últimos 10 jogos em que atuaram juntos, esses números são ainda mais expressivos, com o envolvimento de pelo menos um dos dois em 14 dos últimos 20 tentos, algo equivalente a 70%.

No total do ano, o uruguaio soma 19 participações (13 gols e seis assistências) em 27 jogos. Luiz Araújo, por sua vez, tem oito gols e seis assistências. Em seguida, Pedro é o terceiro da lista, com cinco gols e três assistências em 15 partidas, enquanto Bruno Henrique fez seis gols e uma assistência em 27 jogos.

Na estreia pelo torneio da Fifa, o atacante deu um passe “açucarado” para o uruguaio abrir o placar. No segundo tempo, foi a vez do camisa 7 estufar a rede, em um chute colocado.

Nesse sentido, a dupla tem dado conta do recado em um ano em que Pedro. O atacante ainda busca melhorar a condição física depois de se recuperar da lesão grave no joelho esquerdo. Isso porque o último tento do camisa 9 foi no dia 21 de maio, contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil.

Olho na agenda rubro-negra

Na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), o Flamengo enfrenta o Chelsea, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, também na Filadélfia. Por fim, na primeira rodada, o time inglês venceu o Los Angeles FC por 2 a 0, e também chega com três pontos para o duelo decisivo do novo torneio da Fifa.

