Torcedores acompanham estreia do Fluminense no Mundial na Casa Laranjeiras

Torcedores do Fluminense vibraram com a atuação da equipe diante do Borussia - (crédito: Fotos: Mailson Santana e Marina Garcia/FFC)

O Fluminense teve uma grande estreia no Mundial de Clubes. Afinal, jogou melhor que o Borussia Dortmund, porém não conseguiu tirar o zero do placar, no empate, em Nova Jersey. Assim, o clube abriu as portas do Estádio de Laranjeiras para que torcedores pudessem acompanhar o confronto, assim como fez na campanha da Libertadores e Mundial de 2023.

Dessa forma, o clube abriu os portões duas horas antes do apito inicial. Os tricolores, então, puderam aproveitar o horário de almoço nos food trucks, além de curtir as atrações, que incluíram cama elástica e futebolha. Durante a partida, todos se viraram para os dois telões montados no gramado, com muita empolgação pelo desempenho do time.

“Fico feliz que o Fluminense sempre abre as portas para a torcida. As atrações e a estrutura do evento foram super legais. Mas o principal foi poder acompanhar essa atuação com a torcida. Foi de arrepiar”, disse a tricolor Maria Júlia Mourão, de 24 anos.

No palco, Lara Zuzarte aqueceu a torcida no pré-jogo e voltou ao palco após o fim da partida com muitos hits sertanejos. Vale lembrar que nas próximas duas rodadas, o estádio receberá novamente os torcedores.

Contra o Ulsan HD, no sábado (21/06), o evento começará três horas antes do jogo, às 16h. No terceiro confronto, no dia 25 (quarta-feira), a abertura será com duas horas de antecedência, às 14h.

Por fim, os ingressos custam R$ 20 (sócios) e R$ 40 (não-sócios). Haverá venda de bilhetes no local em todos os dias de evento, desde duas horas antes do evento até o intervalo do jogo. O acesso será pela entrada da Rua Pinheiro Machado.

Programação dos próximos confrontos na Casa Laranjeiras

21/06 – sábado

16h – início

18h – Alex Ribeiro

19h – Fluminense x Ulsan (COR)

21h – DJ Alan Castro

25/06 – quarta-feira

14h – início

15h – Thiago Messer

16h – Fluminense x Mamelodi Sundowns (AFS)

18h – Além do Normal

