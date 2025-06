Palmeiras de Abel Ferreira ganha destaque em Grupo de Estudos da Fifa por jogo com Porto

O Palmeiras se manteve no radar do Grupo de Estudos Técnicos da Fifa após a conclusão de quase todos jogos da primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Embora tenha empatado com o Porto, o time comandado por Abel Ferreira se destacou como segundo melhor em ações ofensivas no terço final do campo — atrás apenas do Bayern de Munique. O relatório revelou que o Alviverde obteve 22% de suas ações de ataque com posse de bola nesse setor decisivo, se igualando ao Chelsea.

Coordenado por Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal e atual chefe de desenvolvimento global da FIFA, o levantamento envolve um grupo de ex-jogadores e treinadores que analisam as equipes com base em diversos aspectos. Construção de jogo, marcação, progressão ofensiva e transições entram nos quesitos.

De acordo com os dados divulgados, “o Palmeiras se sobressai de forma contundente entre os times analisados”. Isso porque protagoniza jogadas próximas à grande área e recupera bolas com frequência no campo adversário. Para se ter ideia, 15% dos gols do time nesta temporada surgiram a partir de roubadas de bola nesse setor.

Abel Ferreira valoriza equilíbrio

O desempenho, porém, não é fruto do acaso. Em entrevista à FIFA, o português destacou não só a identidade do elenco, como a mentalidade para mantê-la. “Somos bons e equilibrados para jogar em ataque posicional. Somos bons nas bolas paradas e em contra-ataque. Se eu tivesse que definir a nossa equipe, pediria duas palavras, porque elas têm que se juntar: equilibrada e competitiva”, afirmou.

Detentor de dez títulos pelo clube, nos últimos cinco anos, o técnico ainda enfatizou a importância da mentalidade do grupo. “Enquanto não deixamos tudo o que temos dentro de campo, não será realmente aquilo que é o espírito de um jogador do Palmeiras. Ele luta para vencer do primeiro ao último segundo”, disse.

Postura tática e alternância estratégica

Além do vigor ofensivo, a análise técnica da FIFA elogiou a capacidade alviverde de variar o sistema tático durante os jogos. O próprio Abel reconheceu esse aspecto como diferencial. “Chega um momento em que você começa a fazer a mesma coisa e entra em modo automático. Nós não queremos isso. Queremos inovar — e às vezes erramos. Mas são esses erros que nos ajudam a melhorar e a competir melhor”, explicou.

Essa disposição para reinventar a equipe se traduziu também em investimentos pesados: o clube desembolsou cerca de 70 milhões de reais na última janela, com contratações de Paulinho, Vitor Roque e Facundo Torres. A reformulação fez parte de um planejamento estratégico para manter a competitividade em alto nível, especialmente diante de um Mundial com adversários como Al Ahly, Inter Miami e o próprio Porto, velho conhecido de Abel.

Visão internacional do Palmeiras

O reconhecimento da FIFA coroa o trabalho consistente da comissão técnica e reforça a expectativa por um bom desempenho na competição. O treinador, por sua vez, mantém os pés no chão: “Verdade que teremos 10% de hipóteses de poder ganhar este Mundial, talvez? Pois bem, vamos lutar por estes 10% começando com nosso primeiro foco em passar a fase de grupos”.

