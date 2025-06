Admar Lopes detalha perfil de reforços para o Vasco: ‘Qualidade e facilidade de adaptação’

O Vasco apresentou, nesta quarta-feira (18), o seu novo diretor de futebol para a sequência da temporada. Assim, o português Admar Lopes explicou como será o planejamento e como tem dialogado com o técnico Fernando Diniz e o diretor Felipe. O profissional também citou que conhece as necessidades do clube, mas que sabe que tudo terá que ser feito dentro das possibilidades financeiras.

“Na última semana, já houve várias conversas com a diretoria, com Felipe e com Diniz. O objetivo é analisar o que existe, perceber as necessidades junto ao técnico. Existe um grupo. No momento da temporada, o Vasco precisa do máximo de solidez possível. Com a janela no meio do ano, e com as necessidades do Vasco e a capacidade financeira, estamos abertos a qualquer chegada e qualquer saída”, disse.

“Desde que comecei a conversar com a diretoria, ficou muito claro que se trata de uma diretoria bastante responsável. Sempre me explicaram e me fizeram entender a grandeza, a exigência, mas também a situação financeira complicada. Sendo assim, temos vontade de trazer jogadores que acrescentem, mas temos a noção que precisamos resolver primeiro outras situações no plantel, no elenco. Temos que aliviar a folha para poder contratar. Temos algo dentro do nosso bolso, das nossas possibilidades, que podemos trazer. Queremos reforçar e acreditamos que traremos jogadores que possam ajudar na equipe”, completou.

Negociações por Jardim e Coutinho e perfil de contratações

Ao longo da entrevista, Admar deixou claro que a prioridade, no momento, é trazer jogadores com boa adaptação ao futebol brasileiro, sobretudo na janela de julho. Afinal, para o profissional, o clube está no meio da temporada e que os reforços não terão muito tempo para se adaptar ao elenco. Ele também citou que a busca pela renovação de Léo Jardim e permanência de Coutinho estão em curso, no momento.

“Existem conversas abertas em relação à renovação dos dois jogadores (Léo Jardim e Coutinho). Existe um interesse grande do Vasco para que continuem, de toda a gente e inclusive o técnico. Existem conversas em andamento, propostas sobre a mesa, e nos próximos dias poderá existir novidade em relação aos dois casos”, salientou

“A janela do meio do ano é muito particular e específica. Não dá muito tempo para o jogador se adaptar. Ou seja, o primeiro critério será a qualidade e o segundo se encaixa financeiramente nos nossos recursos. A partir daí, se houver uma facilidade de adaptação, será priorizado jogador que tenha qualquer ligação ao futebol brasileiro ou sul-americano”, acrescentou.

“Não quer dizer que se for outro perfil, não vai entrar. Que é o caso do Nuno que se adaptou rapidamente. Vamos analisar o perfil do jogador e não o país ou o passaporte. No meio do ano, a prioridade está nos jogadores que tenham adaptação mais rápida”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.