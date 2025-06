Liverpool vai lançar documentário sobre o goleiro Alisson

O Liverpool anunciou que vai lançar uma série documental sobre o goleiro Alisson. Os três episódios vão mostrar bastidores do brasileiro durante a temporada 2024/25, em que conquistou a Premier League. Entrevistas com a sua família, jogadores e técnicos também vão contar sua trajetória até as conquistas. A estreia do primeiro episódio é 20 de junho.

“Alisson: Minha história” foi produzida pelo próprio clube e vai lançar um episódio a cada três dias. O segundo dia 23 e o terceiro 26. O trailer mostra entrevistas com importantes personagens do futebol como os campeões mundiais Dida e Taffarel. Além deles, os técnicos Jurgen Klopp e Arne Slot e o companheiro capitão Van Dijk.

A série acompanha o camisa 1 dos Reds durante a histórica temporada 2024-25, em que o clube conquistou a Premier League, e mergulha em momentos marcantes de sua carreira e vida pessoal.

Alisson fez história do Liverpool

Primeiro brasileiro bicampeão da Premier League vestindo a camisa do Liverpool, Alisson, afinal, já faz parte da lista de principais ídolos da história do clube, sendo referência para o elenco tanto dentro como fora das quatro linhas. E não é para menos, afinal de contas, o goleiro se firmou como um dos pilares do time nas últimas conquistas.

Desde 2018, já são seis: duas Premier Leagues (2019/20 e 2024/25), uma Champions League (2018/19), um Mundial de Clubes (2019), uma Copa da Liga Inglesa (2022) e uma FA Cup (2022).

Além disso, Alisson já é o sexto goleiro que mais vezes defendeu os Reds. Ao todo, atuou em 298 partidas, ficou 125 sem sofrer gols e conseguiu feitos um tanto quanto incomuns para goleiros: deu três assistências, todas para Salah, e ainda marcou um gol histórico, de cabeça, no triunfo de 2 a 1 sobre o West Bromwich, na temporada 2020/21, que foi fundamental para a equipe garantir uma das vagas para a Champions do ano seguinte.

