Após nova proposta, Vasco avança por renovação de Léo Jardim

O Vasco segue na busca para renovar o contrato de um dos principais destaques da equipe na temporada: o goleiro Léo Jardim. Nesse sentido, o clube carioca fez uma nova oferta pelo arqueiro e avançou a negociação após o encontro de Pedrinho e Amodeo com o empresário do atleta em São Paulo. A informação é do portal “ge”

Dessa forma, o Cruz-Maltino, que tenta chegar a um denominador comum para concretizar o negócio, se aproximou do valor pedido pelo staff do jogador. Na reunião, a diretoria conversou com o empresário Paulo Pitombeira, da Talents Sport, na noite em que o time venceu o São Paulo, no Morumbis.

Um dos trunfos para o acordo é a chegada do diretor de futebol Admar Lopes. Vale lembrar que o profissional trabalhou com o goleiro no Lille, entre 2019 e 2020, e também no Boavista, de Portugal, e ambos têm uma boa relação. No momento, portanto, existe otimismo das duas partes para selar o acerto em breve.

Antes disso, a negociação se arrastava durante meses. Léo Jardim tem vínculo com o Vasco até dezembro e pode assinar pré-contrato com outra equipe no segundo semestre.

Mesmo assim, o clube entende que pode ativar a cláusula de extensão automática até dezembro de 2026, quando o atleta disputar 50% dos jogos nesta temporada, o que está perto de acontecer.

Isso porque o jogador é titular absoluto do time, sobretudo depois das grandes atuações e o destaque nas defesas de pênaltis. Por fim, a tendência é que o goleiro assine até 2030.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.