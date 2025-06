Diretor de futebol do Vasco tenta manter Rayan: ‘Acredito que fique até o fim do ano’

Novo diretor de futebol do Vasco, o português Admar Lopes conversou com a imprensa, nesta quarta-feira (18), na Barra da Tijuca-RJ, e esclareceu o perfil de reforços que pretende trazer ao clube. No entanto, a expectativa da torcida é que o jovem Rayan, cria da base e principal destaque das últimas partidas, permaneça no Cruz-Maltino por mais tempo.

Diante disso, o profissional revelou um pedido de Fernando Diniz. O técnico pretende contar com os 12 jogadores mais utilizados na temporada até o fim do ano. Vale lembrar que a próxima janela de transferência começa em julho.

“O Mister Diniz pediu que os 11, 12 jogadores mais utilizados, não exista negociação nesta janela. A questão é que o Vasco vive uma situação financeira complexa e há propostas que não podem ser recusadas. Minha expectativa com a diretoria é manter o Rayan, não negociar nesta janela, mas há uma multa e se pagarem não podemos fazer nada. Eu acredito que o Rayan vai ficar até o fim do ano no Vasco, mas nada é impossível no futebol”, revelou.

“Trazer por trazer não faz sentido nem para ele e nem para nós. Há um ou outro perfil que falte, estamos analisando, mas creio que há potencial para o elenco fazer melhor do que fez até esta altura da temporada”, completou e, em seguida, disse que acha o elenco desequilibrado.