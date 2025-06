Juventus prepara proposta para Wesley, do Flamengo

O lateral-direito Wesley, de 21 anos, entrou na mira de mais um gigante europeu. De acordo com informações do jornal italiano “Gazzetta Dello Sport”, a Juventus prepara uma proposta pela contratação do jogador do Flamengo. A oferta seria na casa de 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões) após a disputa do Mundial de Clubes.

O valor, entrentanto, é considerado abaixo do esperado pelo Flamengo. Para vender Wesley, o Flamengo deseja receber algo em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 253,33 milhões). O lateral também interesse em jogar Manchester City.

Wesley e staff esperam uma proposta de um clube da Premier League, competição da Inglaterra. Além disso, os agentes também gostam do Campeonato Espanhol. Recentemente, Wesley foi o melhor lateral sub-23 fora da Europa em um estudo pelo CIES Football Observatory.

Wesley, porém, teve uma queda de rendimento nas últimas partidas e vê a sombra de Varela em sua posição. Contudo, ele é um dos fortes jogadores no comando de Filipe Luís. Ele se destaca por sua capacidade de ataque e velocidade na construção das jogadas.

Revelado na base do Flamengo, Wesley se profissionalizou em 2022 e se tornou peça fundamental no elenco no ano passado. Ele participou dos títulos de uma Libertadores, duas Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e um Campeonato Carioca.

