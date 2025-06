Companheiro de Neymar abre o jogo sobre futuro de jogador

Alvo de clubes europeus, o futuro de Neymar segue indefinido no futebol brasileiro. No entanto, Zé Roberto, ex-jogador e companheiro do camisa 10 do Santos, afirmou em entrevista ao Diário do Peixe, que ele está feliz no clube paulista e que se ele segue atuando, é porque quer.

“Se ele quisesse hoje parar de jogar, ou alguns anos atrás, ele teria parado. Só continua jogando até hoje porque ele ama fazer o que ele se propôs a fazer, que é jogar futebol. Se não, teria parado. Só não parou porque ele ama fazer o que ele está fazendo, que é jogar futebol”, disse.

Além disso, Zé Roberto afirmou ainda, que o maior desejo de Neymar é terminar a carreira com sucesso.

“O que ele mais quer é sair em forma, o que ele mais quer é não ter mais lesão, o que ele mais quer é ajudar a seleção no próximo ano. O que ele mais quer é terminar uma carreira com sucesso”, afirmou.

Neymar e o Santos

Neymar chegou no Santos no início deste ano, marcando o retorno ao clube em que foi revelado para o futebol mundial. No entanto, o jogador sofreu com duas lesões seguidas que o deixou de fora dos gramados grande parte do contrato.

Neste período, Neymar atuou em 13 partidas – sendo um amistoso, jogos pelo Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro, entre reserva e titular. Marcou três gols e contribuiu com três assistências.

Além disso, o camisa 10 do Peixe voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira, em março, pelo Dorival. Ele não defende o Brasil desde 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho. Porém, uma lesão fez com que ele fosse cortado. Apesar disso, Ancelotti pretende contar com Neymar nas próximas convocações.

O vínculo entre as partes, portanto, terminou neste mês. Até o momento, Neymar e Santos ainda não assinaram uma renovação, apesar de ser a ‘possibilidade número 1’. No entanto, vale lembrar que Neymar Pai, afirma que existem clubes europeus interessados em contratar o jogador. Aliás, segundo o jornal ‘Fanatik’, o Fenerbahçe é um dos que tem interesse na contratação dele.

