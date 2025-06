Torcedores celebram inauguração do Fluminense House em Nova York

Torcedores no Fluminense House, em Nova York, pós a estreia no Mundial - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Depois da estreia no Mundial de Clubes diversos tricolores lotaram a Fluminense House, em Nova York, durante sua inauguração nesta terça-feira (17). Assim, logo no primeiro dia, a casa que será o ponto de encontro da torcida, teve show ao vivo e muita empolgação.

Dessa forma, o local, sediado no Bar Legends (6 W 33rd Street), próximo ao Empire State, receberá a visita do ex-jogador Felipe Melo, nesta quarta-feira (18). Afinal, o espaço terá programação especial, incluindo transmissão dos jogos, novas apresentações musicais e diversas ativações.

Além disso, o clube promoveu, na última segunda-feira (16), o Fluminense Boat. Um passeio de barco pelo icônico Rio Hudson, em Nova York. Cerca de mil tricolores estiveram a bordo da embarcação. Nesse sentido, ela passou por importantes pontos turísticos como Estátua da Liberdade, Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, One World Trade Center e Ilha Ellis.

Ao todo, foram quatro horas de duração. O evento, nesse sentido, foi open bar e open food, com direito a jantar servido na área interna do barco. Ele, inclusive, também teve apresentação ao vivo de um grupo de samba e pagode.

Por fim, o espaço contou com a presença especial do presidente Mário Bittencourt, do vice-presidente Mattheus Montenegro. Além de Felipe Melo, do ex-jogador Preto Casagrande e do Moleque de Xerém Felipe Andrade. Também esteve a bordo o Secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca.

Olho na agenda tricolor

Na sequência, os comandados do técnico Renato Gaúcho enfrentam o Ulsan HD no dia 21 de junho, às 19h, em Nova Jersey. Além disso, enfrenta o Mamelodi Sundowns no dia 25, às 16h, em Miami. Caso se classifique para as oitavas, jogarão em Atlanta no dia 1/7 (se passar em primeiro lugar) ou em Charlotte no dia 30/6 (se passar em segundo).

Confira as atrações da Fluminense House em Nova York

QUARTA-FEIRA (18/06)

– Visita Felipe Melo (tarde)

– Taça da Conmebol Libertadores

– Sorteio de produtos oficiais licenciados

– Transmissão de jogos da Copa do Mundo de Clubes FIFA

– Banda ao vivo

– DJ Ully

QUINTA-FEIRA (19/06)

– Visita Preto Casagrande (tarde)

– Taça da Conmebol Libertadores

– Sorteio de produtos oficiais licenciados

– Transmissão de jogos da Copa do Mundo de Clubes FIFA

– Banda ao vivo

– DJ Ully

SEXTA-FEIRA (20/06)

– Visitas Thiago Neves (manhã) e Marcão (noite)

– Taça da Conmebol Libertadores

– Sorteio de produtos oficiais licenciados

– Transmissão de jogos da Copa do Mundo de Clubes FIFA

– Banda ao vivo

– DJ Ully

SÁBADO (21/06)

– Taça da Conmebol Libertadores

– Concentração da torcida pré-jogo Fluminense x Ulsan HD (COR)

– Transmissão de jogos da Copa do Mundo de Clubes FIFA

– Banda ao vivo

– DJ Ramon no pré e pós-jogo

