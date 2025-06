Mudryk, do Chelsea, é acusado de violar regras antidoping na Inglaterra

O atacante Mudryk, do Chelsea, violou as regras antidoping do futebol inglês, segundo a acusação da Federação Inglesa (FA). Um exame identificou a substância Meldonium na urina do jogador. Ele confirmou que o caso aconteceu em dezembro do ano passado.

O Chelsea contratou Mudryk em janeiro de 2023, em meio ao interesse também do Arsenal. No entanto, o atacante não conseguiu se firmar no clube londrino. A negociação pode atingir R$ 552 milhões, caso ele cumpra todas as metas estabelecidas. Agora, ele corre o risco de ficar suspenso do futebol por até quatro anos.

A FA já aplicou uma punição preventiva após o exame “A”, realizado no fim de outubro, detectar a substância proibida no organismo do jogador. Caso o órgão confirme a infração, Mudryk receberá a suspensão máxima prevista.

O Meldonium, também conhecido como mildronato, é um medicamento anti-isquêmico. A Wada (Agência Mundial Antidopagem) incluiu a substância na lista de proibições em 2016, por entender que ela pode melhorar o desempenho esportivo.

“Podemos confirmar que Mykhailo Mudryk foi acusado de violações das regras antidoping, por presença e/ou uso de uma substância proibida, conforme os regulamentos 3 e 4 do Código Antidoping da FA. Como este é um caso em andamento, não estamos em condições de fazer mais comentários neste momento.”, disse o porta voz da FA ao jornal inglês Telegraph.

