Manchester City, em ritmo de treino, estreia no Mundial com vitória

Phil Foden celebra o primeiro gol do Manchester City diante do Wydad - (crédito: Foto: Reprodução Instagram Manchester City)

O Manchester City, nesta quarta-feira, 18/6, fez valer a sua maior qualidade e venceu o Wydad Casablanca na partida que abriu a primeira rodada do Grupo G do Mundial de Clubes. No Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, fez 2 a 0 no Wydad Casablanca. Os gols foram de Foden, logo aos dois minutos e Doku, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o City, menos intenso, apenas administrou o resultado.

O outro jogo da primeira rodada do Grupo G também será nesta quarta-feira, às 22h: Al Ain x Juventus, no Audi Field, em Washington.

Estreias no Manchester City

O Manchester City promoveu duas estreias. Primeiramente, o volante holandês Reijinders, contratado junto ao Milan por R$ 350 milhões. E também o meia-atacante francês Cherki, que deixou o Lyon, por R$ 253 milhões, e chega para substituir Kevin De Bruyne, que deixou os Citizens após dez anos e agora passa a defender o Napoli.

Como foi a vitória dos Citizens

Mal o jogo começou e, aos dois minutos, após jogada iniciada por Doku pela esquerda, a bola chegou até Savinho, pela direita e este chutou. O goleiro Benabid deu rebote e Foden fez 1 a 0. Assim marcou o tento mais rápido do Mundial até o momento.

Apesar da maior posse de bola e das chances claras criadas, como um chute de Foden na pequena área foi salvo pelo goleiro marroquino, o City viu o Wydad assustar. Afinal, o time marroquino mostrou qualidades nos contra-ataques. Assim, em pelo menos em três ocasiões, esteve perto de empatar. A nelhor veio em falha do ex-Palmeiras Vitor Reis. Ele perdeu o tempo da bola para Lorch, que rolou para chute de Mailula — defendido no reflexo por Ederson. Era gol certo. Contudo, aos 41, após escanteio da direita, Doku apareceu desmarcado a bateu para fazer 2 a 0.

Na etapa final, Doku teve a primeira grande chance. Mas Benabid dez bela defesa. Aliás, o goleiro fez a sua estreia no gol do Wydad (era jogador do FAR Rabat). Aos 15 minutos, Guardiola, para aumentar a força ofensiva, entrou com Rodri (Bola de ouro de 2024) e Haaland. Contudo, Haaland estava pouco inspirado e perdeu duas boas oportunidades. Enfim, o gigante inglês seguiu de forma sonolenta, quase em em ritmo de treino. E os marroquinos pareciam contentes com a derrota por pouca margem de diferença.

Próximos jogos

Na segunda rodada, do Grupo G,o Manchester City enfrentará o Al Ain às 22h (de Brasília) no Mercedes Benz Stadium, em Atlanta. Já o Wydad Casablanca terápela frente a Juventus, tambpem no dominfo, mas um pouco mais cedo, às 13h (de Brasília), no Lincoln Field, na Filadélfia.

Manchester City x Wydad Casablanca

Mundial de Clubes-2025 – Grupo G – 1ª rodada

Data e horário: 18/6/2025, quarta-feira, às 13h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Gols: Foden, 2’/1ºT (1-0); Doku, 41’/1ºT (2-0)

MANCHESTER CITY: Ederson; Rico Lewis, Vitor Reis, Aké e O’Reilly; Reijnders e Cherki (Haaland, 15’/2ºT); Foden (Rodri, 15’/2ºT), Savinho (Matheus Nunes, 46’/2ºT) e Doku (Oscar Bobb, 15’/2ºT); Marmoush (Gundogan, 23’2ºT). Técnico: Pep Guardiola.

WYDAD: Benabid; Moufid, Meijers (Moutaraji, 30’/2ºT), Guilherme Ferreira, Boutouil e Moufi; Moubarike Zemraoui (Malsa, 17’/2ºT), Amrabat (Obeng, 17’/2ºT) e Lorchi (Aziz Ki, 38’/2ºT); Mailula (Rayhi, Intervalo). Técnico: Mohamed Amine Benhachem.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartão Vermelho: Rico Lewis (MCT, 43’/2ºT)

