Jorginho projeta reencontro com Chelsea e quer Flamengo com personalidade

Depois de estrea no Mundial de Cliubes com vitória sobre o Espérance, da Tunísia, o Flamengo vira a chave e vai enfrentar o Chelsea, nesta sexta-feira (18), às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Rubro-Negro tem um trunfo para o duelo diante dos ingleses. Único reforço para a disputa, Jorginho já atuou pelos Blues e vai ajudar ao técnico Filipe Luís a montar o esquema de jogo para surpreender dentro de campo.

Em coletiva nesta quarta (18), o camisa 21, assim, prometeu que está pronto para ajudar dentro e fora de campo e com conversas com os companheiros. Além disso, ele deseja um Flamengo com identidade diante dos ingleses.

“Encontrar uma equipe em que você já jogou tem sempre um gostinho bom. Rever os amigos, é sempre gostoso viver isso. Estou pronto para ajudar de qualquer maneira, dentro ou fora de campo, conversando, com certeza vou fazer isso. Será um jogo bem difícil, sabemos da qualidade deles, e vamos nos preparar para esse grande jogo”, destacou o jogador.

“O Flamengo tem que ser sempre o Flamengo pela grandeza do clube e pelo potencial da equipe. Tem que jogar da maneira que vem jogando e os jogadores se sentirem à vontade para fazer o que vêm fazendo com confiança, que é o que está dando certo. Tem que continuar nesse caminho”, destacou.

Flamengo pode vencer o Chelsea?

Jorginho, aliás, analisou que o Flamengo tem chance de ganhar vencer o Chelsea. Além disso, ele destacou ansiedade do grupo para uma das partidas mais aguardadas do Mundial de Clubes.

“Acredito que a gente tenha chance de ganhar, confiando no nosso elenco e no trabalho que a gente vem fazendo. É jogar nosso futebol, o que a gente sabe, o que o Flamengo vem jogando até hoje. Tem jogo. Vamos ver o que acontece. É um ponto de interrogação, todo mundo está ansioso para ver”, ressaltou.

Mais da coletiva de Jorginho

Europeus no Mundial: “Acho que pode ser por vários fatores, um deles é o fim da temporada. Hoje em dia, muita coisa mudou, não tem mais time bobo, não tem mais jogo fácil, é muito difícil ganhar, ainda mais no Mundial. Todos os clubes aqui vão dar o seu melhor. Com certeza, os jogos serão bastante parelhos.”

Estreia: “Realmente a estreia foi diferente, não sendo no Maracanã. Esse gostinho ainda não tive, estou louco para viver isso. Acredito que foi uma estreia muito boa de toda a equipe. Os torcedores do Flamengo, como sempre, muito presentes. Deu para sentir já o gostinho. A minha adaptação foi facilitada pelo fato de o grupo já vir trabalhando e ter uma direção certa, com as ideias do treinador, e a recepção dos companheiros foi algo que facilitou bastante. Estou muito contente”, disse o jogador.

Relacionamento com elenco: “Foi, aliás, uma coisa boa ter começado direto aqui, justamente por estar todo dia junto, acabamos tendo mais contato para criar as relações. É um grupo não só de jogadores, mas de pessoas excelentes, que me receberam muito bem. Com muitas brincadeiras que gosto bastante, está sendo muito bom. Estou me dando bem com todo mundo”.

Lei do Ex: “Vamos sonhar (risos). Pode ser um jogo parelho, dois times que gostam de controlar o adversário, a gente tem que estar preparado para correr, para sofrer, porque vai acontecer e estar preparado para ter o controle, porque isso também vai acontecer. Vai ser um grande jogo para quem for assistir, e os detalhes fazem a diferença. Temos que aproveitar as oportunidades”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.