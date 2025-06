Técnico do Ulsan exalta o Fluminense: ‘Um dos times de primeira linha do mundo’

Kim Pan-Gon, técnico do Ulsan HD, da Coreia do Sul, analisa duelo com o Fluminense - (crédito: Foto: Megan Briggs/Getty Images)

Depois do empate na estreia com o Borussia Dortmund, o Fluminense se prepara para o duelo com o Ulsan HD, que acontece no sábado, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium. O técnico da equipe sul-coreana, Kim Pan-Gon, projetou o duelo e exaltou o Tricolor, dias antes do confronto pelo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

“Sabemos que o Fluminense é um dos times de primeira linha do mundo. Vamos nos recuperar rápido, nos organizar bem e nos preparar para o jogo”, disse.

Na rodada inicial, a equipe não conseguiu superar o Mamelodi Sundowns e perdeu por 1 a 0. Agora, tenta deixar a lanterna do grupo e surpreender os comandados do técnico Renato Gaúcho.

“Acho que nossos jogadores foram bem. Em termos de condições climáticas foi um pouco mais seguro, mas até o final os jogadores deram o melhor para fazer nossos torcedores orgulhosos. Mesmo com a derrota, estou orgulhoso deles”, analisou.

Por fim, o comandante agradeceu os torcedores, que acordaram cedo para assistir ao confronto. Afinal, a Coreia do Sul está 13 horas à frente de Orlando e Nova York, locais onde o time estará em campo

“Agradeço muito aos torcedores que acordaram cedo para nos apoiar. Sempre nos apoiam. Peço desculpas por não pontuarmos hoje, mas acho que nossos jogadores deram algum orgulho e tentaram o melhor até o final”, finalizou.

