Atlético Mineiro acerta venda de Bruninho, meia revelado pelo clube

O Atlético Mineiro acertou a venda do meia Bruninho, revelado na base do clube, para o FC Karpaty, da Ucrânia, onde já estava desde 2024/2025. Assim, o novo contrato é de três temporadas.

Segundo o “ge”, a venda gira em torno de 800 mil euros, ou seja, algo em torno de R$ 5 milhões na cotação atual. Aliás, o direito de compra estava previsto em contrato. Dessa forma, o Galo vai manter um percentual para uma possível nova venda.

Bruninho vinha se destacando no futebol da Ucrânia. Assim, ele chegou a despertar interesse de outros clubes, como por exemplo, o Dynamo Kyiv também estava de olho no meia, que é filho do lateral direito Bruno, que defendeu o Atlético entre 1996 a 2002.

Pela base, Bruninho conquistou a Copa Laranjal Paulista, o Campeonato Mineiro e a BH Cup, em 2015. No ano posterior, participou da conquista do Campeonato Mineiro Sub-17. Além disso, o jogador de 25 anos chegou a defender à equipe principal do Atlético em 2018, onde disputou 49 partidas e marcou sete gols.

Antes de chegar ao Karpaty, Bruninho teve passagens por vários clubes brasileiros e também um de Portugal. São eles: Sport, Confiança, Juventude, CRB, Guarani, Ceará e Boa Vista (POR).

