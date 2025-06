Mbappé desfalca o Real Madrid na estreia no Mundial de Clubes

Desfalque importante na estreia de Xabi Alonso no comando do Real Madrid. Kylian Mbappé não foi relacionado para o jogo contra o Al Hilal, nesta quarta-feira (19), pela estreia do time no Mundial de Clubes.

O atacante francês não participou do último treino antes da partida por conta de uma febre e, como já era dúvida, acabou ficando fora da lista de convocados.

Por outro lado, os brasileiros Vini Jr e Rodrygo estão confirmados como titulares.

A expectativa é que Mbappé se recupere e fique à disposição para o segundo jogo do torneio, no domingo, contra o Pachuca, do México.

Veja a escalação do Real Madrid, sem Mbappé:

????? ¡Nuestro XI inicial!

???? @Alhilal_FC pic.twitter.com/Z6iEjDRTey — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 18, 2025

