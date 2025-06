Satisfeito com desempenho na estreia, Abel Ferreira deve repetir time do Palmeiras

Na manhã desta quarta-feira (18), o Palmeiras fez seu último treino em Greensboro, nos Estados Unidos, antes de enfrentar o Al Ahly, do Egito. Sob o comando de Abel Ferreira, o time jogará em Nova Jersey, pela segunda rodada do Mundial de Clubes.

Na estreia, o Verdão teve melhor desempenho, mas empatou sem gols com o Porto. O Al Ahly também ficou no 0 a 0 contra o Inter Miami, de Messi e Suárez. No treino desta quarta, Abel contou com todos os jogadores disponíveis e priorizou o trabalho tático, com foco nas bolas paradas. O técnico ainda concederá entrevista coletiva antes do jogo, que acontecerá na quinta-feira, às 13h (de Brasília).

Escalação Palmeiras

Satisfeito com a atuação diante do Porto, Abel deve repetir a escalação da estreia: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Richard Ríos e Piquerez; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque.

Para avançar às oitavas de final, o Palmeiras só depende de si. Após o duelo com os egípcios, o time encerra sua participação na fase de grupos contra o Inter Miami, dos Estados Unidos.

