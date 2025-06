Barcelona anuncia Joan García, ex-Espanyol, como novo goleiro

Barcelona pagou cerca de R$ 160 milhões para tirar Joan García do rival Espanyol - (crédito: Foto: Divulgação)

Joan García é o novo reforço do Barcelona. O clube anunciou nesta quarta-feira (18) a contratação do goleiro de 24 anos, que defendia o Espanyol, rival local, na última temporada. Para fechar o negócio, o Barça pagou a multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões).

LEIA MAIS: Mbappé desfalca o Real Madrid na estreia no Mundial de Clubes

“O Barcelona ativou a cláusula de rescisão do jogador Joan García. O valor era de 25 milhões de euros, mais correção pelo CPI. Nesta sexta-feira, o jogador vai assinar contrato com o clube por seis temporadas, até 30 de junho de 2031, em uma cerimônia privada na sede do Barcelona”, informou o clube.

FC Barcelona sign Joan Garcia — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 18, 2025

Cria das categorias de base do Espanyol, Joan foi titular em todos os jogos da equipe na última edição de LaLiga e soma 82 partidas como profissional. Ele chega para disputar espaço em um elenco que já conta com outros três goleiros: Ter Stegen, Szczesny e Iñaki Peña. Na última temporada, Ter Stegen ficou fora por lesão e Szczesny assumiu a titularidade, com Peña como reserva imediato.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.